高虹安搭友人車省市府資源？　她揭觸法疑慮：於法不合

▲民進黨新竹市立委參選人林志潔。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長高虹安遭爆出入有百萬名車代步接送，其中包含1輛保時捷，而新竹市府澄清高名下沒有車子，行程常請友人協助，其車輛包含各種價位，不應惡意解讀。對此，民進黨新竹市立委參選人林志潔今（6日）指出，「接受友人幫助節省市府資源」的說法完全錯誤，其根本不應接受建商友人長期提供駕駛接送服務。

林志潔今天指出，實在很不想一直講高市長，但是市政府宣導錯誤法律資訊實在糟糕，首先，首長有首長配車，下班後如仍有行程可以報加班，也可以用計程車收據說明後報帳，並非5點下班後，即不能使用公家派給首長的車，以致要「接受友人提供車輛駕駛節省市政府資源」。

林志潔說明，第二，公務員廉政倫理規範規定，公務員除符合一定要件如公務禮儀或習俗，且禮物利益金額甚小之外，不得接受饋贈，如接受無利害關係者饋贈，超過一定額度，均需要向政風申報，高市長接受建商友人長期提供座車和駕駛接送服務，姑且不論建商友人與政府核發建照的各種利害關係，根本不應接受，即使沒有利害關係，這也明顯超額，沒有申報於法不合。

林志潔表示，第三，高市長接受提供座車和接送服務的來源之一為市府發言人，而此發言人甫升任民政處長，如座車和駕駛接送服務的提供與其升職之間，具有對價關係，則市長為收賄，發言人為行賄，皆為《貪污治罪條例》的犯罪，請勿等閒視之。

林志潔表示，新竹市政府是有政風處的，呼籲市府官員，政風是大家的好朋友，行為如有疑義，務必請教政風，也請政風處針對未據實申報與是否有對價關係兩部分予以調查。