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高虹安遭爆保時捷接送　議員諷八人大轎娘娘出巡...市府回應了

▲▼高虹安保時捷接送。（圖／翻攝楊玲宜臉書）

▲市府針對車輛接送做出回應。 （圖／翻攝楊玲宜臉書）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市議員楊玲宜再爆高虹安有5台專車接送，除了1台市府公務車，還有4台私家車，其中1輛是黑色保時捷。楊玲宜說，新竹市成德高中學生正為了校車傷腦筋，家長每學期要花大錢讓孩子搭校車，但高虹安堪比八人大轎娘娘出巡，極度諷刺！

楊玲宜在臉書表示，台北地檢署的起訴書曾說高虹安「擁有傲人學經歷，且根據其收入和存款，可以說是『財力豐厚』」。高虹安的奢侈從交通也可以看出來，她出入的座車可說是幾乎都是百萬造價，除了市府配有的一台Alphard公務車以外，還有四輛私家車，其中有一輛還是黑色的保時捷！

▲▼ 民進黨新竹市議會黨團今（10）日赴新竹地檢署告發市長高虹安涉違反招標程序。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市長高虹安。（資料照／記者陳凱力翻攝）

「根據教育處表示，新竹市成德高中校車的決算金額，從去年650萬（結算540萬）漲到今年的700萬，學生坐校車上學是再正常不過的事。但家長的負擔卻從原本一學期新台幣9792元漲到2萬500元」，楊玲宜批市府「冷眼旁觀」，兩手一攤，無視於家長與孩子的苦，高市長還有心情爽遊日本逛街擺拍買歐咪阿給（伴手禮），多麼可笑！

「由此可見，高虹安是很會享受的人。」楊玲宜說，這些享受還不用自己出錢。洗頭髮、買日常生理用品、喝可樂皆用助理回繳的錢，自己出入則是百萬名車代步，堪比八人大轎娘娘出巡！

針對楊玲宜的指控，市府也回應，1. 市府秘書以非公務車輛隨同市長執行週末地方行程。2. 由市長財產申報即可知並無車輛登記。市府說，市府秘書以非公務車輛隨同市長執行週末地方行程，市長人緣很好、好朋友多，為節省市府資源，行程也常會請一同前往的友人協助，朋友以及秘書的車各種價位也都有，不應用選擇過的資訊片面解讀來惡意解讀。

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