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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太魯閣號翻出頭骨！行政院要求最誠摯道歉　台鐵：用Line或致電

▲▼檢警前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（圖／記者郭世賢攝）

▲台鐵太魯閣號意外發生過去2年，至今仍在事故車廂發現遺骸，引發各界討論。（圖／記者郭世賢攝）

記者陳家祥／台北報導

交通部8月邀請日本學者專家訪台勘查「太魯閣出軌」意外的事故車廂，不料，竟在車廂中找到死者的頭蓋骨碎片，引發外界關注。行政院副院長鄭文燦昨召開會議，裁示由行政院向家屬致上最誠摯歉意，並要求相關單位儘速完成後續檢討與處置事宜。對此，台鐵局長杜微7日在院會後記者會表示，會透過關懷小組用Line或著是致電方式表達關切跟歉意。

林子倫表示，2年前發生的太魯閣號事件讓人遺憾難過，也明白家屬對於真相和傷痛弭平的期待「事件發生2年後卻再次於車廂發現遺骸及遺物等情況，行政院也再次向家屬表達最誠摯的歉意」。

林子倫說，昨天行政院已指示相關部會儘速完成後續檢討跟處置事宜，用最快速度將遺物歸還家屬，並再次清楚說明相關事件的處理經過。至於相關會議討論重點皆為釐清情況、確保家屬權益受到最妥善保障，也是目前政府各單位的當務之急，部分有心人士就不必多家詮釋與臆測。

媒體追問，預計何時處理完畢？台鐵局長杜微說，昨天會後立即透過關懷小組就事故車廂沒有能夠清理這件事情向家屬致歉，後續辦理的進度包括9月1日、9月4日車廂清理出來的遺留物有168件，都已經公告上網，也會主動聯絡家屬協助認領，「目前已經有8件認領出去」。

杜微說，至於事故車廂，依照SOP在檢調完成調查後會有一個交付的動作，台鐵局會再會同相關單位以及家屬進行一次總清理，完成清理後再來做車廂的保留。 

另外，行政院昨表示，會以最誠摯的方式向家屬道歉，媒體今詢問是以何種方式？杜微說，針對致歉的行動，是透過關懷小組，「關懷小組本來就和家屬以及關心事故的團體都有聯絡，所以有透過關懷小組的網絡，包括用Line或著是致電方式表達關切跟歉意」。

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行政院台鐵遺物太魯閣號

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