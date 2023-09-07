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台鐵「鐵博特色便當」9／22開賣　每份150元！櫻桃鴨、紹興雞入菜

▲▼交通部台鐵局與文化部國家鐵道博物館籌備處合作推出「鐵博特色便當」。（圖／台鐵局）

▲交通部台鐵局與文化部國家鐵道博物館籌備處合作推出「鐵博特色便當」。（圖／台鐵局）

記者李宜秦／台北報導

「2023台灣文博會」即將於9月22日開幕，交通部台鐵局與文化部國家鐵道博物館籌備處合作推出「鐵博特色便當」，9月22日至10月1日的中午時段於鐵博籌備處場域現場販售，每份售價150元。

為了推廣鐵道文化，台鐵局七堵餐務室及台北鐵路餐廳自101年「台鐵便當排骨PK大賽」以來，首度破冰，聯手合作，獻出各自招牌特色便當主菜，巧妙融合為新創雙主菜特色便當，乘載的藍皮柴油客車造型便當盒則是出自於鐵博籌備處的精心設計。

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▲▼交通部台鐵局與文化部國家鐵道博物館籌備處合作推出「鐵博特色便當」。（圖／台鐵局）

▲▼特色便當主菜集結了七堵餐務室自「2015第一屆鐵路便當節」上市的宜蘭風味「櫻桃鴨」及台北鐵路餐廳2020年元氣便當「紹興雞腿排」。（圖／台鐵局）

▲▼交通部台鐵局與文化部國家鐵道博物館籌備處合作推出「鐵博特色便當」。（圖／台鐵局）

9月9日至17日的「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列行程所供應之「鐵博特色便當」由七堵餐務室監製。9月22日至10月1日，於鐵博籌備處場域現場販售之「鐵博特色便當」則由台北鐵路餐廳製供，每份售價150元。

台鐵局表示，特色便當主菜集結了七堵餐務室自「2015第一屆鐵路便當節」上市的宜蘭風味「櫻桃鴨」及台北鐵路餐廳2020年元氣便當「紹興雞腿排」，再以招牌滷蛋及經典酸菜為配菜，最後以色彩亮麗的山藥捲作為飯後甜點。

＊鐵博特色便當
・價格：每個售價150元(數量有限，售完為止)
・販售期間：9月22日至10月1日，午餐限定
・販售地點：國家鐵道博物館籌備處（台北市信義區市民大道五段50號）
・洽詢專線：台北鐵路餐廳02-2361-9309

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