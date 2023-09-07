無業弱勢老人享健保費全額補　健保署估70多萬人適用

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選接近，近來國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲皆提出長者排富後全額補助健保費的政見；而衛福部則宣布，將針對「第六類投保對象」全額補助每月826元健保費，該族群對象為榮民、榮民遺眷，或無職業人口及其眷屬。健保署長石崇良7日在行政院會後記者會說，榮民、榮眷的健保費已由退輔會補助，扣除後剩下約70多萬人，資格、經費仍需待進一步盤點。

針對補助65歲以上長者健保費一事，行政院發言人林子倫表示，關於近期社會討論全額補助65歲以上長者的議題，相關提議除未能增加健保基金、醫療品質，甚至恐將排擠其他社福預算，行政院認為不宜貿然躁進，部分報導與實際討論不相符，行政院與衛福部都有說明。

林子倫說，政府確實有觀察到部分第六類投保對象，未獲得現有社福機制補助且收入未達一定門檻的長者，在近期就經濟情勢動盪的情況下，生活可能面臨嚴重壓力，因此行政院已指示衛福部，就此對象族群實際情況進行了解，做為精進社福政策的基礎。

林子倫指出，未來衛福部若要做進一步政策規劃，也需就預算規模跟照顧範圍進行試算跟充分評估，並在審慎衡酌公平性與財政負擔後，再報行政院核定。

石崇良則說，65歲以上長者的健保費，目前在中央各部會以及地方政府都有一些不同的補助方案，大概已經有一半以上是受到補助，昨天在行政院開會討論的時候，副院長特別指示要針對「無職業工作者」，在加保時是歸在第六類的加保人。

石崇良說明，第六類又分成兩類，第一類是屬於「榮民、榮眷」，不過，健保費已經由退輔會編列相關預算補助了；第二類則是屬於「無職業者也無醫護對象」所以獨立加保，這部分統計起來大概是70多萬名，所以接下來要針對的就是這70幾萬的65歲以上長者，是否還有在中央部會以及地方政府補助方案沒有照顧到、且經濟能力未達一定門檻者，做盤點相關資源，再來提報執行計畫。

至於經費部分，石崇良說，還需要盤點，因為這裡面有些是符合目前各個計畫的補助對象，所以要再盤點之後，再循相關社會福利計畫來做資源的盤點，「70幾萬人裡面已經有一些符合現在中央各部會的補助資格，地方政府也會有不同的補助方案，需要重新盤點一下才知道」，初步盤點的樣態，大概是從所得稅來盤點。