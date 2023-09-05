第一所國立中醫系成立！陽明交大113學年起招生「每年30名」

▲教育部同意陽明交大設立中醫系學士班，成為第一間設有中醫系的國立大學。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前同意陽明交通大學以「外加名額」設立中醫學系學士班，成為第一間設有中醫學系的國立大學，卻遭質疑恐讓中醫醫學教育更混亂。教育部今（5日）表示，大學增設系所屬於大學自主範疇，經校務會議通過後向教部提出申請，而相關中醫師團體表示支持，衛福部也同意，故同意陽明交大以總量外加方式，增設中醫學系學士班自費生，每年招生名額30名。

教育部在8月底同意國立陽明交通大學，以「外加名額」設立中醫學系學士班，從113學年度開始招生，每年招收30人。但卻遭到台灣中醫臨床醫學會質疑，傳統醫學首次進入國立大學教育體系是指標大事，但其採外加名額，突破總額管制，讓中醫醫學教育更混亂。

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教育部則表示，大學增設系所、學位學程（含中醫學系）或招生名額，屬於大學自主範疇，學校得依社會發展與國家建設需要，並衡酌師資、教室建築空間等資源條件自行規劃，並依校內程序，經校務會議通過後向教育部提出申請。

至於中醫師專業人才養成，教育部指出，其中牽涉到教、考、訓、用一貫程序，為使人才培育更加契合國家建設發展與產業發展需求，教育部均請衛福部等目的事業主管單位提供意見，作為教育部核定的參考依據。

教育部強調，相關中醫師團體表示支持本案，而國立大學在教學品質及辦學持續性均具優勢，衛福部也同意在不影響既有中醫學系招生名額下，以總量外加方式辦理，所以教育部同意陽明交通大學增設中醫學系學士班自費生招生名額30名。教育部也會持續配合衛生福利部中醫人力政策，共同強化健全中醫師培育。