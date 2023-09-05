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選送300高中教師赴海外短期進修　教育部：提升雙語教學專業知能

▲▼教育部選送高中教師赴海外短期進修，提升教師雙語教學專業知能。（圖／教育部提供）

▲教育部選送300名高中教師赴海外短期進修，提升教師雙語教學專業知能。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為提升本國籍教師英語及雙語教學能力，教育部國教署與台灣師範大學、澳洲及新加坡等國外大學合作，選送300位高級中等學校教師，利用暑假期間前往海外進行短期進修，協助高中學科教師強化雙語教學知能，完備雙語教學策略與技巧，也提升教師在教學專業知能及對雙語教學的信心。

教育部指出，這次教師選送進修單位包含皇家墨爾本理工大學、昆士蘭科技大學，以及新加坡南洋理工大學語言教研中心、東南亞國家教育部長組織附設區域語言中心。選送教師短期進修分別錄取100名英語教師、200名學科教師（自然科學領域100名、人文藝術領域100名），共計300名高中教師。

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國教署進一步說明，這次海外進修課程包含：英語語言能力、學科領域、教學觀摩與成果發表，全程以英語進行授課。除了透過浸潤式學習增進高中教師任務導向教學活動外，並參訪當地文化機構，擴大國際視野。

參與這次海外進修的教師認為，海外短期進修不僅課程紮實，並且運用教學技巧提高學生與英語的接觸，不僅刺激活化教學方法，協助規劃教案，也更加提升教學專業知能及對雙語教學的信心。

國教署指出，海外短期進修不僅讓教學現場第一線教師獲得充電機會，同時也能和同儕教師，在雙語教學的路上互相提攜鼓勵，希望透過這次計畫，增進高中教師的雙語教學及專業知能，在進修返國後能將所學的教學新知，應用在課堂教學中，讓學生學習的風貌更加多元。

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