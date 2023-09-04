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國際資訊奧林匹亞競賽傳捷報　台學生奪1金3銀「國際排名第5」

▲台灣參賽學生張庭瑋、邱翊均、王淇、陳柏凱（左起）奪1金3銀佳績。（圖／教育部提供）

▲台灣參賽學生張庭瑋（左起）、邱翊均、王淇、陳柏凱奪1金3銀佳績。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

由匈牙利主辦的第35屆國際資訊奧林匹亞競賽今（4 日）傳捷報，代表台灣參賽的4名學生，在87個國家、351名參賽者競爭下，共獲得1金3銀、國際排名第5名佳績。

教育部指出，金牌得主是台南一中學生王淇（個人排名第14名），另外3名銀牌獲獎者分別為建國高中學生張庭瑋（個人排名第31名）、陳柏凱（個人排名38名），以及國立新竹科學園區實驗高中學生邱翊均（個人排名第47名）。

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國教署說明，我國代表隊由國內大學10多名教授、學者組成輔導團隊負責培訓，從全國357所學校共2563名學生中選出4名學生代表參賽，並由台灣師範大學教授李忠謀、副教授王弘倫分別擔任領隊及副領隊，國立陽明交通大學教授蔡錫鈞、中央研究院助研究員蔡孟宗及台南一中教師高英耀隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

針對獲獎學生，教育部將依「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得金、銀、銅牌獎者，除可保送大學各本學系或推薦入大學各學系外，金、銀牌得主可分別獲得教育部頒發20萬元與10萬元獎學金。

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