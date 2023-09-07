陸擬修法禁「傷害民族感情服飾」　他嘆危邦不入：沒標準竟可恣意逮捕

▲中國擬推動《治安管理處罰法（修訂草案）》恐封殺Cosplay圈。（圖／取自免費圖庫unsplash）



記者杜冠霖／台北報導

中國官方9月公布《治安管理處罰法（修訂草案）》並公開徵求意見，其中第34條提及「在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌」，將被處以罰款和拘留。對此民進黨立委王定宇7日提醒，旅遊投資切記危邦不入，中國有多玻璃心，你去中國就有多危險，不用證據、沒有標準，就能恣意逮捕。

據陸媒報導，《中華人民共和國治安管理處罰法（修訂草案）》在8月底提請全國人大常委會會議審議，於9月1日公開向社會徵求意見，截止於9月30日，但其中第34條卻因為詳細描述而引起大陸網友討論。

第34條的6點包括：

一、在公共場所從事有損紀念英雄烈士環境和氛圍的活動的;

二、在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的。

三、製作、傳播、宣揚、散佈有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論的。

四、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，宣揚、美化侵略戰爭和侵略行為，尋釁滋事，擾亂公共秩序的。

對此，王定宇表示，旅遊投資切記，危邦不入，中國有多玻璃心，你去中國就有多危險，不用證據、沒有標準，只要中共認為你是，就能恣意逮捕。

王定宇直言，可能只是因為你穿的衣服樣式，也可能曾經在社群留過的某句話，或是中共政治上的需要，「甚至只是因為中共幹部想要你的錢財，或就是看你不順眼，你就會被逮捕！」

王定宇指出，如果再加上已經上路的中國《反間諜法》，中共透過立法形塑「肆意逮捕」合理性，巧設隱形地雷，只要不合黨意之行徑，都可透過「擴大解釋」成為涉法事證。