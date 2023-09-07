　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸擬修法禁「傷害民族感情服飾」　他嘆危邦不入：沒標準竟可恣意逮捕

▲▼角色扮演,cosplay,coser,動漫,御宅族。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲中國擬推動《治安管理處罰法（修訂草案）》恐封殺Cosplay圈。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者杜冠霖／台北報導

中國官方9月公布《治安管理處罰法（修訂草案）》並公開徵求意見，其中第34條提及「在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌」，將被處以罰款和拘留。對此民進黨立委王定宇7日提醒，旅遊投資切記危邦不入，中國有多玻璃心，你去中國就有多危險，不用證據、沒有標準，就能恣意逮捕。

據陸媒報導，《中華人民共和國治安管理處罰法（修訂草案）》在8月底提請全國人大常委會會議審議，於9月1日公開向社會徵求意見，截止於9月30日，但其中第34條卻因為詳細描述而引起大陸網友討論。
第34條的6點包括：

一、在公共場所從事有損紀念英雄烈士環境和氛圍的活動的;

二、在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的。

三、製作、傳播、宣揚、散佈有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論的。

四、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，宣揚、美化侵略戰爭和侵略行為，尋釁滋事，擾亂公共秩序的。

對此，王定宇表示，旅遊投資切記，危邦不入，中國有多玻璃心，你去中國就有多危險，不用證據、沒有標準，只要中共認為你是，就能恣意逮捕。

王定宇直言，可能只是因為你穿的衣服樣式，也可能曾經在社群留過的某句話，或是中共政治上的需要，「甚至只是因為中共幹部想要你的錢財，或就是看你不順眼，你就會被逮捕！」

王定宇指出，如果再加上已經上路的中國《反間諜法》，中共透過立法形塑「肆意逮捕」合理性，巧設隱形地雷，只要不合黨意之行徑，都可透過「擴大解釋」成為涉法事證。

ET快訊
快訊／金鐘獎主持人揭曉！　3大咖亮相
快訊／Selina生了！　兒肺積水「住了幾天保溫箱」
LIVE／我老公搞上我親媽！　桃園人妻毀滅式爆料身分線索曝光
快訊／17縣市大雨特報！　警戒區曝
《黑暗榮耀》霸凌女星求情：拜託幫我！　自首信曝光
快訊／女歌手胞妹魂斷輪下！　駕駛判刑出爐
NIKE無預警降價！　新鞋打對折現省2千
今天還是有大雨！「整片發紅」降雨趨勢圖曝
桃園岳母喊冤！稱「女婿拐我」：我是被傷害那個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

綠議員挺賴清德稱「萬里房不值錢」悄改文　他：為護航貶低沒必要

「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

獨派陳昭姿站台相挺柯文哲　點名黃淑英、王育敏阻擋「代理孕母」

民國69年航照圖「門牌」就存在　民進黨：賴清德老家是礦工工寮

致詞稱「侯總統」帶頭喊凍蒜　侯友宜、傅崐萁合體畫面曝光

鍾小平獲國民黨中央提名參選　應曉薇嘆喚不醒黨魂

天文館、兒童新樂園跟進動物園漲票價？　蔣萬安：目前沒這規劃

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

3惡煞闖店內潑漆、砸石頭　員工嚇壞摀耳「全程僅10s」

新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

綠議員挺賴清德稱「萬里房不值錢」悄改文　他：為護航貶低沒必要

「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

獨派陳昭姿站台相挺柯文哲　點名黃淑英、王育敏阻擋「代理孕母」

民國69年航照圖「門牌」就存在　民進黨：賴清德老家是礦工工寮

致詞稱「侯總統」帶頭喊凍蒜　侯友宜、傅崐萁合體畫面曝光

鍾小平獲國民黨中央提名參選　應曉薇嘆喚不醒黨魂

天文館、兒童新樂園跟進動物園漲票價？　蔣萬安：目前沒這規劃

蘋果iPhone 15最新模型機曝光　五款柔和新色亮相

陸多間銀行調降個人首購房貸利率　9／25起接受民眾調整申請

新一代主題曲接班人！晨悠為電影《成功補習班》獻唱

巴西蛋貨款超思先墊付　農業部：業者為搶蛋「優於合約規範」　

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　3大咖首登亮相...擦出火花

MEET TAIWAN首創會展月　創意行銷台灣會展

新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

結合防詐及九月交通安全月　桃警進入校園宣導

5歲女童冒雨急找媽媽　枋寮熱心美女警助母女團圓

風・Luxury／Swatch聯名傳奇潛水錶再掀熱潮　最夯是無輻射標誌款

政治熱門新聞

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

施淑婷接任民政處長領11萬薪　網友：林九萬虧大

快訊／賴清德親回老家被控違建　點出「2關鍵時間」闢謠

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

高虹安搭友車省市府資源？她揭觸法疑慮

賴清德老家遭控違建　他點侯市府「改口」

王世堅會輸？　郭正亮搖頭曝原因

國民黨票為何越來越少？　郭正亮曝1原因：超過50萬票沒了

賴清德老家遭指違建　他聲援：萬里不值錢！有人要搬進來謝天謝地

快訊／「討打姐」入黨？民眾黨回應了

郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

傳主委馮世寬轉任行政院政委　退輔會：未獲正式人事異動消息

賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨最新說明

柯文哲今談安樂死　傅達仁之子受邀

更多熱門

相關新聞

蛋商發布聯合聲明　王定宇疑：以後誰願意挺身幫助國家？

蛋商發布聯合聲明　王定宇疑：以後誰願意挺身幫助國家？

超思公司進口巴西雞蛋引發爭議，農業部長陳吉仲昨日上午召開記者會，向前立委邱毅提告加重誹謗罪，並對台北市議員徐巧芯提起民事求償訴訟。民進黨立委王定宇7日表示，藍白非但不感謝民間協助，竟因為自己民調低迷、醜事不斷，合作組成抹黑造謠大聯盟共同潑髒水，不斷地造謠、無端抹黑政府圖利，面對惡意攻訐跟抹黑，九家公司終於不忍，發出聯合聲明。

昔嗆民眾討打！「討打姐」呂美玲傳加入民眾黨　競選背心照曝光

昔嗆民眾討打！「討打姐」呂美玲傳加入民眾黨　競選背心照曝光

陸外交部：釣魚台標為領土理所當然

陸外交部：釣魚台標為領土理所當然

陸通報8月各類自然災害　釀168人死亡失蹤

陸通報8月各類自然災害　釀168人死亡失蹤

兆豐大陸曝險比重16.5%　碧桂園、恆大、中植系全閃過

兆豐大陸曝險比重16.5%　碧桂園、恆大、中植系全閃過

關鍵字：

中國傷害民族感情服飾Cosplay大陸台海局勢王定宇

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

普丁被爆「早已死亡」

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

Apple牙醫男友緊急停工送醫！

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

他走路一直跌倒　醫一看驚「大腸癌末期」了

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

更多

最夯影音

更多
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面