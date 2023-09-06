大陸8月自然災害「釀168人死亡失蹤」　財損1494億元

▲大陸8月發生多起地質災害。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸應急管理部6日發布通報稱，8月，大陸自然災害以洪澇、乾旱、颱風和地質災害為主，風雹、地震、森林火災等也有不同程度發生。8月大陸各種自然災害共造成888.7萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤168人，造成直接經濟損失341.9億元人民幣（約新台幣1494億元）。

據《澎湃新聞》報導，近日大陸應急管理部會同有關部門和單位，對2023年8月大陸全國自然災害情況進行了會商分析。

8月，各種自然災害共造成大陸888.7萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤168人，緊急轉移安置54.7萬人次；倒塌房屋1.1萬間，嚴重損壞2.9萬間，一般損壞8.2萬間；農作物受災面積2307.3千公頃；直接經濟損失341.9億元（人民幣，下同）。

通報顯示，繼7月底8月初大陸京津冀等地發生極端強降雨後，8月大陸全國還出現5次強降雨過程，累積面降雨量108毫米，較常年同期偏多6%，西南南部、西北中南部、東北北部等地偏多5成至1倍。

大陸東北地區松遼流域發生較為嚴重汛情災情，松花江發生2023年第1號洪水。 8月初，受颱風殘留雲系北上和西風槽疊加影響，東北地區多地出現強降雨，黑龍江、吉林部分農田受淹，道路交通、通信電力等基礎設施損毀，直接經濟損失人民幣170.9億元。另，大陸西北、西南等地多地出現分散性強降雨，陝西、四川、雲南、甘肅、湖北山洪和地質災害多點散發。

通報總結，整體上，8月大陸洪澇和地質災害共造成431.6萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤160人，倒塌房屋1.1萬間，直接經濟損失人民幣232.3億元。