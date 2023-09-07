19歲少女慘遇求職陷阱！遭2男鎖房內「輪流性侵」　染性病悲憤輕生

▲南韓釜山少女遭遇求職陷阱，慘遭2名男性輪流性侵。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

社會新鮮人在網路上求職時，千萬得留意勿落入歹徒們的陷阱！南韓釜山一名年僅19歲的女重考生，為了賺取零用錢、減輕父母的負擔，決定在網路上應徵某讀書咖啡廳的實習工作，豈料到現場時才驚覺是求職陷阱，慘遭2名男性輪流性侵得逞，少女甚至發現自己感染性病，最後選擇輕生。

根據韓媒《News1》、《釜山日報》，南韓釜山廣域市釜山鎮區發生駭人聽聞的求職陷阱性侵案，一名年僅19歲的青春年華少女選擇以極端方式結束性命，引發社會譁然，其實她小學、中學成績非常頂尖，在不用上補習班下得以靠自己拿下全校第一名的成績，甚至還曾擔任學生會長，在決定大學重考後，她今年4月決定找一份實習工作。

少女A某在求職網站上看到某讀書咖啡廳正在應徵總務，於是她在該網站投遞自己的履歷，30多歲男性B某看見她的履歷後，聲稱自己是該間讀書咖啡廳的管理人員，兩人在讀書咖啡廳進行面試，豈料男性B某向少女提議，「我這裡有一項更輕鬆、賺更多的工作」。

於是，男性B某將少女帶至隔壁一棟幾近廢棄的建築物，屋內另外2名男性見狀後趕緊將大門鎖上，他們對著少女猥褻喊道，「錢就是要這樣賺啦」，接著對少女輪流性侵得逞。

韓媒《JTBC》時事新聞節目「事件班長」採訪少女家屬，才得知少女死前到底經歷何種可怕的侮辱！原來，少女A某遭到輪流性侵後，身體開始出現異常反應，包括嘴角邊出現水泡，且極有可能向其他部位擴散，於是她在網路上搜尋自己的病症，得知自己有可能被感染「第二型疱疹」（HSV-2）。

少女事後回想起自己慘遭性侵的記憶，驚覺其中一名男性疑似長有「第二型疱疹」，面對自己身體的變化，少女簡直是如坐針氈，尤其又得面對家人，關於自己被性侵的經歷，根本難以啟齒，她自行前往婦產科接受性病檢查，在報告出爐當天，便以極端方式結束自己的性命，距離她被性侵的時間點不到一個月。

釜山沙下警察署表示，目前男性B某已被依犯下業務權威姦淫、斡旋性交易、違反兒童青少年性保護法等罪嫌拘留，而該名男性被踢爆其實還有類似前科，犯罪手法如出一轍。

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