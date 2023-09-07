女大生校園附近被拖暗巷內性侵　「下巴打碎裂命危」26歲男落網

▲女大生在校園附近遭陌生人攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州傳出重大性侵案，一名女大生走在街上時突然遭一名陌生男子攻擊，被拖到房子間暗巷中性侵，性侵男在攻擊過程中還打碎她下巴，並且緊緊掐住她的脖子，幸好附近住戶聽到求救聲才終於獲救。

事件3日凌晨3時30分發生在威斯康辛大學麥迪遜(Madison)校區，20歲女大生走在校園附近街道時遭到陌生男子攻擊，身受重傷的她被發現時一度性命垂危，最新消息傳出，送醫治療後生命情況總算比較穩定，有望活下來。

NEW: Madison Police arrested 26-year-old Brandon A. Thompson on first-degree sexual assault, first-degree reckless injury & strangulation charges Wednesday morning. A University of Wisconsin-Madison senior is recovering in the hospital from the Sunday morning attack. @FoxNewsMMR pic.twitter.com/3vyjvTtKmX — Mills Hayes (@MillsHayesTV) September 6, 2023

陌生人隨機攻擊事件引發當地學生恐慌，紛紛害怕自己會成為下一個受害者，警方經過3天調查，6日逮捕26歲男子湯普森(Brandon Thompson)到案，指控其犯下性侵、魯莽傷害與勒扼等罪。

麥迪遜警方表示，湯普森攻擊女大生被人發現後，還假裝成一般民眾逗留在現場觀看，並和其他趕到現場的目擊者交談，但是在警察抵達前便駕車離開，警方後來根據監視器畫面與DNA等物證鎖定他的行蹤，將他逮捕到案。