iPhone太貴買不起！陸大媽「鐵齒咬斷防盜線」直接偷走手機

▲大媽直接咬斷防盜線偷走iPhone。（圖／翻攝自BiliBili）

圖文／CTWANT

大陸福建一間手機行日前發生一起離奇的竊案，店內展示用的iPhone突然離奇失蹤。店家在調閱監視器後才發現，竟然是有一名婦人張嘴「咬斷」手機的防盜線後，直接將展示的iPhone帶走。而恰好在婦人行竊之前，店內響起警報，店員以為是誤觸，所以就直接關閉警報，這才讓婦人得以行竊後逃脫。

根據陸媒報導，這起事件發生在大陸福建福州一間手機行內，從監視器畫面可以看到，一名婦人在展示櫃前不斷把玩iPhone，更是來回徘徊。而在這期間，店內突然響起手機丟失的警報聲，店員在巡視後，發現並無異狀，第一時間以為是警報系統故障，所以就將警報系統關閉。

而就在警報系統關閉後，該名婦人再次接近展示櫃，在來回徘徊一段時間後，該名婦人就彎腰躲在展示牌後面，她先是試圖拉扯防盜線，發現無法扯斷後，就直接張口用牙齒咬斷防盜線。在成功咬斷後，該名婦人就帶著這支要價不斐的iPhone 14 Plus快速地逃出手機行。

之後店家在巡視店內後，突然發現手機失蹤，在調閱監視器後隨即報警。警方也在短短30分鐘內，逮捕涉嫌行竊手機的邱姓婦人。邱婦落網後表示，因為自己的手機不見了，所以來店內原本是想要買支新手機，但看到心儀的iPhone價格實在太貴了，所以才萌生盜竊的念頭。目前邱婦則被警方依竊盜罪而接受拘留中。

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