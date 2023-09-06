侯友宜、柯文哲4大政策理念趨於一致！　10月藍白整合契機曝

▲侯友宜、柯文哲。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選後，意外加速藍白的整合可能，國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲近來接連丟出政策牛肉，9月彷彿成為政策的良性競爭月；令人玩味的是，整體來看，從憲政體制、兩岸、能源到醫療健保，理念趨於一致，不免讓外界認為，未來藍白漸有合作的空間。

侯友宜日前拋出廢除80歲以上巴氏量表之前，其實柯文哲陣營本來也有準備相關政見。柯文哲6日談起巴氏量表時也認同侯友宜的觀點，他說，以前一定要巴氏量表分數夠低，才能申請外籍看護工，家屬當然會要求醫生把巴氏量表分數打低一點，進而符合僱傭標準，「但我覺得對於這種外籍看護工的態度，我是主張寬鬆一點，但按照不同程度課不同人頭稅。」

在健保補助方案上，侯友宜所拋出的政見，也跟柯文哲在台北市長任內所實施的65歲以上、排富所得稅率20％，補貼全額健保費一模一樣，他則是要從北市擴及到全台各縣市。

在憲政議題上，柯文哲提到，「18歲公民權」、「閣揆同意權」要不要推，還有總統要不要國情報告、接受政黨質詢，還有是否比照美國重要官員，必須經過國會委員會公聽會，他主張台灣重要的內部問題，包括兩岸關係，主要政黨領袖應該要出來談。

而國民黨主席朱立倫下午中常會上，他也呼應了柯文哲的主張。他說，憲政體制的改革，要有閣揆同意權，重要部會首長需經立法院聽證，以及總統定期向立法院進行國情咨文報告，讓體制從現行偏向總統制，逐步走向雙首長制，最後再到責任內閣制。

除了醫療健保、憲政體制的主張之外，侯友宜、柯文哲其實在能源、兩岸立場上也頗為相近。舉例而言，在能源議題方面，他們皆主張核一、二、三與四電廠，在完成檢修，安全無虞下重啟，而能源轉型的目標，雖然細節不同，但大方向也都認同增加再生能源、2050淨零碳排等。

在兩岸立場方面就更不用說了，侯友宜、柯文哲雖然論述方式有所不同，不過侯友宜提及，中華民國憲法的九二共識，而柯文哲也拋出「遵守中華民國憲法」的主張；且在兩岸交流的立場上，雙方皆主張對岸應「展開對話」。

如果再從競選的角度來看，藍白陣營共同目標是「下架民進黨」，且在未來施政藍圖上，朱立倫拋出「執政大聯盟」，而柯文哲的競選總幹事黃珊珊也提出「上架聯合政府」。

綜合上述，不免讓外界產生「藍白」開始有合作的空間，放眼當前政壇氛圍，9月初侯友宜、柯文哲頻繁丟出政見，藍白陣營似乎從過去的口水爭執，為了誰當老大、誰配誰的議題中跳脫出來，進入「良性政策競爭」階段。

因此，在時間點上，外界也評估，侯友宜9月中旬出訪美國回來後，若民調有所起色，擁有更多政治的談判籌碼後，10月或許會是藍白整合的關鍵時機。