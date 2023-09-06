侯友宜拋補助65歲長者健保牛肉　郭台銘：對基層老百姓好都樂見

▲郭台銘與曾馨瑩走訪赤峰商圈。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜昨拋65歲以上長者、55-64歲原住民排富全額補助健保的政見，估400萬人受惠、經費160億元。對此，已宣布參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘今（6日）表示，只要對人民好的，尤其是對基層老百姓好的，都應該提出，且他也樂見，不過好的政策必須要能落實、要有執行力做到，而他的執行力一定會把這些政策執行出來。至於是否要註明出處？郭台銘說，不需要。

侯友宜昨宣布「侯友宜來改變—檢討老人健保」政見，未來若他當選總統，65歲以上長者及55歲至64歲原住民，都享有排富全額補助健保，預估約有400萬人受惠、經費預估160億元。而由於侯友宜日前提出的政見，中央也跟進推出，因此對於政見被「抄襲」，侯友宜則說，他拿出來的政見大家願意跟著一起做，他是肯定的，「不錯、真的不錯」，但是要像論文一樣，記得來源出處要說清楚就好了，只要解決人民的問題他都樂見。

郭台銘6日下午偕同太太曾馨瑩到台北赤峰商圈逛街並接受媒體聯訪。對於侯友宜提出補助長者健保的政見，郭台銘說，只要對人民好的，尤其是對基層老百姓好的，都應該提出，且他也樂見。

但郭台銘強調，不過好的政策必須要能落實、要有執行力做到，像他4年前提出0到6歲國家養政策，則由鴻海做到，證明是可行的，所以提出政策是一回事，執行力也是一回事，「我的執行力一定會把這些政策執行出來」。

至於是否要註明出處？郭台銘說，不需要，現在AI好處在集思廣益，把大家的思想集中在一起，變成對大家有益處，所以他用「集思廣益」4個字回答。