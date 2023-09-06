環境部首屆21人環評委員名單公布　四接成首要艱鉅考驗

▲環境部第1屆環評委員名單公布，共有環境部長薛富盛在內21人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（6日）公布第1屆環評委員名單，在21人名單中，男女各佔12位、9位。環境部指出，環評委員專長涵蓋生活、自然及社會環境等三大領域共14位，以及機關委員7位。而眾所矚目的基隆四接環評，將是新任環評委員上任後要面對的第一個艱鉅考驗。

環境部今天公布第1屆環評委員21人名單，專家學者委員專長涵蓋生活環境、自然環境及社會環境等三大領域共14位，還有環境部長薛富盛在內的7名機關委員，任期從今年9月1日起到2025年8月31日。

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環境部表示，專家學者委員遴選，是依據「環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點」訂定程序辦理，今年5月底至6月初公開接受各界推薦專家學者，經過遴選委員會遴選出候選人名單，再由環境部長核定後聘任。

儘管環評屬跨領域性質，但環境部表示，特定專長類別專家學者有限，加上委員會也有人數限制，不易涵蓋所有環境面向，所以優先從三大環境領域中遴聘專家學者委員。至於其他專長領域，環境部受理審查環評案件，在專案小組初審階段，將根據開發行為個案內容或所在區位特性，增邀1至3位相關專業領域專家學者參與審查，將不同領域觀點融入環評審查。

環境部指出，行政院為提升個案審查效率，請各部會依其主管法規審查應採平行作業為原則，避免重複審查，故環評審查時，各類開發行為可能涉及其他部會職掌業務權責，例如都市計畫、土地徵收等，則由相關部會於環評會議中提供意見。

▲環境部第1屆環評委員21人名單。（圖／環境部提供）