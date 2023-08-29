四接換新環評委員「要從頭審查？」　環境部長：延續施政一貫性

▲環境部長薛富盛表示，在行政院核定新環評委員組織章程後，會選出新的委員。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環保署在上周改制為環境部，新的環評委員將由首任部長薛富盛勾選，外界好奇爭議不斷的四接環評，是否隨新委員上任而從頭審查。薛富盛今（29日）指出，施政都有延續性，四接過去五次環評程序都符合既有規範，故會依法繼續審查，不會從頭開始。新的環評委員組織規程明天將送行政院，行政院核定後就會依法勾選新的環評委員並公布。

環保署在上周二（22日）正式揭牌改制為環境部。面對四接環評爭議，薛富盛上周曾提到，上任後會拜會基隆市長謝國樑。薛富盛今舉行上任後首次媒體茶敘，薛澄清說，自己本來規劃上任後，要拜會全台各縣市環保局，屆時也會利用機會去拜會各縣市首長，到基隆市拜會環保局長時，也會拜會謝國樑，希望加強溝通後達到共識。

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四接環評委員任期已在7月底任滿，隨著環保署改制為環境部，新的環評委員將由薛富盛勾選，面對爭議不斷的四接，外界好奇隨著新環評委員上任，四接是否要從頭審查。

薛富盛指出，任何施政都有延續性，不是換一個部長，就把以前程序否定，這絕對不是從事公共事務該有態度。而秉持施政一貫性，加上四接召開五次環評，環評委員都很認真審查，儘管環團不滿意，但過程都很嚴謹，程序也符合規範，故不會重頭審查，因為民主社會不依法行事就會混亂。

至於新的環評委員何時公布？薛富盛表示，「環境部環境影響評估審查委員會組織規程」從8月14日起公告，今天是公告最後一天，明天就會報行政院核定，一旦行政院核定後，就會依程序進行勾選，目前已有候選人名單，會盡快公布，但現在無法確定何時會公布，也無法確認下一次四接環評排定何時。