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「垃圾危機已成新的國安問題」　邱臣遠列環境部4大任務

▲▼賴香玲、邱臣遠回應性騷擾。（圖／記者黃國霖攝）

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院環境部22日揭牌，環保署正式升格環境部，民眾黨立委邱臣遠23日則在臉書表示，垃圾危機已成台灣新的國安問題，必須重視，並列出環境部目前的四大任務，其中包括有效處理垃圾、嚴格取締濫倒事業廢棄物、落實減碳、協助企業淨零轉型。

邱臣遠表示，環境部昨天掛牌成立，然而根據環保署統計，我國一般垃圾總量卻從104年的723萬噸，一路狂飆到去年的1,124萬噸（含資收及廚餘），暴增401萬噸，成長近五成。他質疑，過去垃圾量長期穩定，現在人口減少，垃圾卻暴增，到底怎麼回事，沒人知道，「民進黨執政不斷創造奇蹟，不只機關與高官大膨脹，現在連垃圾也大幅成長。」

邱臣遠指出，根據環保署統計，事業廢棄物也從104年的1,916萬噸，增加到110年的2,195萬噸，成長190萬噸，增幅約一成，然而事業廢棄物卻因為最終處置場逐漸飽和，以及南部處置場廢照，必須重回一般垃圾處理，使得現有年處理總量僅為650萬噸的焚化爐，要騰出約1/4處理量，每年消化181萬噸事業廢棄物，大幅排擠家戶垃圾處理。

邱臣遠也提到，目前各縣市去化不及的暫置垃圾，已經從106年的8.1萬噸，增加到去年75.2萬噸。現在台灣垃圾山重新面世，大有重回80年代的垃圾大戰之勢，新建焚化爐又成為趨勢。他提醒，目前各地越堆越高的垃圾山，不只影響觀瞻與環境衛生，更屢屢爆發嚴重火警，成為新的台灣奇蹟。

此外，邱臣遠批評，由於政府長期因民粹「鄰避效應」，破壞事業廢棄物處理制度，閹割環保部門功能，造成營建廢棄物及各種有害事業廢棄物，遭到非法棄置甚至侵入農地的情形，越來越普遍。他也諷刺，環境部成立，垃圾卻已成為新的國安問題，「兩岸危機、少子女化危機、外交危機、道安危機、現在又冒出垃圾危機，台灣成為名符其實的奇蹟之島！」

因此，邱臣遠認為，環保署升格環境部有四大任務，第一，必須有效妥善處理垃圾，全面落實垃圾強制分類，達成垃圾減量，並且需追蹤回收物資再利用，而非重新丟入焚化爐；第二，嚴格取締濫倒、爛埋，制定有害事業廢棄物與營建廢棄物處理與流向追蹤制度，事業廢棄物到底何去何從？必須儘快給出交代；第三，嚴格執行環評制度，嚴審環境開發，切莫再做經濟部的圍事小弟，護航開發，成為破壞生態的幫兇；第四，貫徹2050淨零路徑，加速推動碳定價期程與制定關子法，落實減碳，協助企業淨零轉型。

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關鍵字：

垃圾環保署環境部邱臣遠

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