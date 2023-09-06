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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃捷綠線機廠工程費恐墊高8億　鄭文燦斥：沒常識的抹黑

▲▼賴清德、鄭文燦出席全國不動產產業賴清德後援會成立大會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨議員朱珍瑤日前召開記者會，質疑機場捷運北機廠位於蘆竹區滲眉埤，由於環保局整治不符要求導致地基鬆軟無法施工，捷運工程局還要花6~8億元進行強化。對此，行政院副院長鄭文燦6日強硬回擊，「這是沒有常識的抹黑」，把不同工程拿來抹黑，這是非常沒常識的。

在桃園綠線捷運工程施工時、仍需再花錢做基地地質改良一事，行政院副院長鄭文燦6日受訪駁斥，「這是沒有常識的抹黑」，在他上任前，宇鴻焚化爐污染地方造成很大民怨，上任以後停工撤照，並且把滲眉埤汙染場址列管，在2018年開始規劃、2019年以1.38億元完成了滲眉埤的整治，並且在2021年才把基地交給捷工局。

鄭文燦說，在2019年整治的時候，當然是要符合環保規範，必須要用乾淨的土壤才能夠完成驗收，也只有污染場址解除列管，才能夠交給捷工局。他指出，捷工局是因為過去的北機廠在中正北路，後來考慮能夠使用這塊土地，因此要進行都市計畫變更，以及工程設計。

「2019年的時候根本就還沒有工程設計」，鄭文燦說，所以要如何叫環境整治工程廠商，預先替捷運營造廠商先做好地基工程？而且環保廠商所負責的是污染整治1.38億元，市府還要再向宇鴻公司求償；而捷運基礎工程至少要8億元，這是不同的工程，「把不同工程拿來抹黑，這是非常沒常識的」。

鄭文燦辦公室也補充，捷運局當時因為北機廠原規劃在蘆竹區中正北路，考量拆遷民宅困難，因此都市計畫委員建議改址，才會換址到滲眉埤。這個基地要進行都市計畫變更為捷運用地，才能取得尚未取得的私有土地，及進行綠線捷運北機廠工程設計。

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關鍵字：

行政院鄭文燦桃園捷運

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