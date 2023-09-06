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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

長者健保費補助擴大？　鄭文燦：會研究長者健保費完整制度

▲▼賴清德、鄭文燦出席全國不動產產業賴清德後援會成立大會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出全額補貼長者健保費的政見，引發各界討論。而衛福部6日下午將與行政院開會，外界關注是否會拍板補助65歲以上長者健保費？對此，行政院副院長鄭文燦說，目前65歲以上老人健保支付額的部分，各縣市的做法並沒有統一，「我們會針對各縣市不同的做法，會去研究該如何讓老人的健保費有一套完整的制度」。

針對補助長者健保費的議題，鄭文燦說，目前65歲以上老人健保支付額的部分，各縣市的做法並沒有統一，六都也不一致、非六都也有好幾套做法，目前唯一統一的是中低收入長者的健保費補助，這個是全國一致的。他說，會針對各縣市不同的做法，去研究該如何讓老人的健保費有一套完整的制度。

另外，針對侯友宜稱行政院表態巴氏量表調整的政策，是抄襲他的政見，希望比照論文註明出處，對此，鄭文燦說，老人照顧不斷擴大範圍，而且採取多元認定，讓有需要的長者都能夠得到適當的照顧，這是一個基本原則。

鄭文燦說，衛福部針對放寬廢巴氏量表，包括身障、失智、有需求的老人，目前這個方案都已經做得非常完整，對於過去照顧的需求，需要多元設計的部分，不管是看護、幫傭或者是陪伴照顧，都必須要有一整套完整的多元服務，不是在單一個案上。

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