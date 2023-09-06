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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北指賴清德萬里老家是違建　鄭文燦：支持依法行政

記者陳家祥／台北報導

民進黨參選人賴清德位於新北市萬里的老家，5日遭質疑是建於山坡地保護區，且屬於礦業用地，新北市政府6日現勘後指確認其為違建，將進一步認定用途後依法開罰。對此，行政院長鄭文燦6日表示，任何涉及違建認定都必須依法處理，「我們支持依法行政」。

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲副總統賴清德萬里老家遭爆是違建。（圖／記者郭世賢攝）

日昨民眾黨總統參選人柯文哲的新竹老家因頂樓加蓋鐵皮遭疑違建，讓柯母何瑞英在受訪時委屈落淚，後有網友質疑，賴清德的新北萬里老家恐也是違建。

新北市地政局今現場會勘後表示，依媒體報導副總統賴清德位於新北市萬里區老家疑似違建的問題，經查，該土地確實屬於礦業用地，因此須要由經濟部礦務局認定住家使用是否符合相關規定，地政局後續將請礦務局共同前往會勘。

另外，地政局提到，該建物經查沒有建照與使照資料，其違建情形今早新北市工務局已至現場勘查，將再清查資料比對後，予以判定屬何種類型違建。

對於賴清德家是違建一事，民進黨今天在官網「闢謠專區」發布一則澄清圖卡，指網傳賴清德主席老家為違建是錯誤訊息，該房屋為賴主席親戚所有、建物有合法建照、屋頂遮蔽物為防止陽光照射影響老人家生活的增設設施。 

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