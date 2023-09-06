太魯閣車廂翻出頭蓋骨　鄭文燦責成6單位檢討、建立移交清點機制

▲檢警前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（圖／記者郭世賢攝）



記者陳家祥／台北報導

交通部8月邀請日本學者專家訪台勘查「太魯閣出軌」意外的事故車廂，不料，竟在車廂中找到死者的頭蓋骨碎片，引發外界關注。對此，行政院發言人林子倫6日說，行政院副院長鄭文燦召開會議檢討，並責成交通部、台鐵局、運安會以及檢、警、消防等單位，均應檢討是否有未盡週到之處，並作出3點指示，組成關懷小組主動聯繫被害人家屬。

行政院發言人林子倫6日表示，太魯閣號0402事故已逾2年，在今年8月31日又接連在事故車廂發現有遺物、遺骨未清理完成，為此行政院特別向家屬致上最誠摯歉意，並要求相關單位儘速完成後續檢討與處置事宜，以最快速度將遺物歸還家屬，並再次清楚說明相關事件處理經過。

林子倫表示，行政院副院長鄭文燦已於今日邀集相關單位召開會議檢討，會中責成交通部、台鐵局、運安會、檢、警、消防等所有參與調查單位均應檢討是否未盡週到之處。同時請台鐵局擔任關懷小組窗口秉持同理心與家屬密切聯繫，主動協助家屬歸還遺物及對於家屬的疑問清楚說明事件處理經過。

林子倫轉述，很多遺物當時因車輛擠壓變形而壓在底下，需拆卸後始能發現，後續台鐵局應邀集檢調、運安會及家屬代表等進行車廂清理工作，以避免遺漏，待清理完畢後再將車輛保留作為安全教育使用。後來發現之疑似人類骨頭碎片及牙齒均已由法醫研究所協助儘速進行並完成DNA型別鑑定，儘速與花蓮地檢署原有建檔資料比對確認；請台鐵局以最方便於領取人之方式主動協助家屬進行領取，務求在最短時間内妥善處理完畢。

林子倫表示，會中鄭副院長已指示後續請相關單位建立移交清點機制：

（一）與會單位務必儘速就轄區內事故車廂確實地毯式清查是否尚有疑似人類骨骼及有無旅客、被害人之遺留物品，並儘速清理。

（二）所尋獲之疑似人類骨骸，由桃園地檢署、基隆地檢署儘速協調法醫研究所比對確認被害人身分，經確認後將被害人身分資料造冊，統一交花蓮地檢署聯絡家屬，依家屬意願決定是否領取或如何領取，一切以家屬便利為原則。

（三）所清理之非屬車廂物品，台鐵局不能只是循前例於網路上公告招領，應由臺鐵局組成關懷小組，主動聯繫被害人家屬，告知相關公告招領資訊，並成立單一窗口受理家屬諮詢，及對物品發還方式、程序訂立明確規範協助家屬認領。