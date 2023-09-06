跟男友壞壞！她慘被叫成前任哭了　網獻計復仇：喊他爸爸名字

▲原PO一聽到男友叫錯成前任的名字時，氣到哭了。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

大家在生活中多少都有叫錯別人名字的時候，不過若是在特別的時刻叫錯可就尷尬了。近日有位網友在網路論壇po文，提到自己跟男友在壞壞時，對方竟叫錯成前任的名字，害原po生氣到哭出來，事後她無奈到網路上向大家求助，詢問「該放生了對吧？」

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一名女網友在Dcard以「男友把我叫成前女友名字」為題發文，指自己和男友前任的名字只差一個字，甚至連生日都差幾天而已，原po還補充透露，「一直以來我都覺得，他就是把我當成前任的替代品」。

原po無奈提到，前幾天2人在壞壞時，男友竟看著她叫出前任女友的名字，當下整個氣氛瞬間尷尬，完全沒有想繼續的衝動，「我很生氣，氣到哭，男友也什麼都沒說。」原po事後只好上網求助，並反問大家「該放生了對吧？」

該篇po文曝光引發熱議，有不少網友歪樓留言，「你下次也喊前男友名字呀」、「我是都喊男友爸爸的名字」、「所以我一率都叫寶貝」、「幸好我沒前男友，不然我超常叫錯的」、「女友跟我阿嬤名字一樣」。

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