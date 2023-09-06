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社會 社會焦點 保障人權

從高中生到熟女全都要　已婚男「不斷約砲」判賠正宮15萬

▲▼ 性愛,調情,男女。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲高雄人夫在網路上狂約砲。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名顧姓人夫在婚後不安於室，透過網路約砲多名女子，從高中生、越籍人妻、熟女都不放過，其中一名女網友也認證他「累犯、沒有道德觀念」，他的曾姓妻子得知後除了訴請離婚，還另外求償20萬元，顧男雖然辯稱這些對話都是妻子冒用他的身分造假自導自演，但法官不信，依侵害配偶權判他應賠償妻子15萬元。

判決指出，顧男和曾女是在2016年12月結婚，2021年8月離婚。曾女提告指出，顧男在婚後多次上網與數名女性相約發生性關係，並以通訊軟體傳送內容煽情之對話，因此要求損害精神慰撫金20萬元。

不過，顧男則反駁這些對話記錄帳號雖然都是他的，但是曾女用他的帳號登入後，與他人聊天，是曾女自導自演假造的，而且對話記錄未顯示對話時間，無法證明是兩人婚內發生。

法官檢視曾女提出的對話記錄截圖，發現顧男對多名女網友傳送「妳想跟我在車上那樣，我也不反對。因為我會讓妳舒服」、「最美的女朋友」、「想你」、「妳的眼睛好大好漂亮」、「別誘惑我了……我想了。妳真的很棒」等煽情曖昧的訊息。

而顧男為了博取女網友的同情，還抱怨曾姓妻子疑心病重、具嚴重暴力傾向、心理問題嚴重等語，而其中一名女網友知道他的約砲史後，還說「我昏倒了」、「根本是累犯。你看看你還沒離婚在網路交友的內容，還有一個越南已婚婦女，你沒有道德觀念，每個人都有基本良知」，因此認定顧男侵害妻子的配偶權，判賠15萬元。

顧男不服上訴，二審法官也發現顧男在離婚後，曾在臉書貼文自承「我背叛婚姻，在婚姻中我不斷的約砲，高中生，已婚婦女，熟女，無一倖免」，「過去我對家庭婚姻不忠，因工作之便跟高中學生要交友軟體，我承認學生有曖昧訊息，然後我又上網交友網站約砲，導致婚姻家庭破裂」，因此駁回他的上訴，判賠15萬元定讞。

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