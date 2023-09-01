傳31張親吻照還自爆：剛跟你老婆做　超綠人夫怒告小王索賠百萬

▲小王傳了31張與人妻的親密貼身合照給她老公，喊「我是不知情第三者」，對方憤而提告向他求償百萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／台北報導

一名謝姓男子突然臉書私訊方姓男子，傳了31張自己與方妻的親吻貼臉出遊照，坦承2人不但交往、還自爆最後一次嘿咻日期，表示方妻自訴已離婚「我也是不知情的第三者」，但事後謝男卻仍與方妻難分難捨，持續約會同返住處，方男氣炸提告，求償百萬；台北地院審後，判謝男須賠20萬。

根據判決，2021年9月20日，謝男突然透過臉書找到方男，並傳訊對他自爆與其妻子外遇，一口氣傳了31張與方妻親吻、相擁、出遊的甜蜜照片，留言「不好意思打擾了，你聽完之後就會知道她跟你說的很多都不是事實，首先，當初是她來找我的，並跟我說她已經離婚了，只是有些事情還沒處理好，所以我也是不知情的第三者」，還加碼狂爆「幾天前最後一次見面，去旅館做了一次」。

憤怒的方男質問妻子，方妻承諾會與對方斷絕關係，不料，2022年1月7日晚間，方妻卻主動打電話給方男，說正在與謝男共進晚餐，方男到場要與謝男談判、還遭嗆「不要干涉他們交往」，此後2人多次約會、甚至明目張膽一起回家，方男只好離婚，並提告小王謝男100萬撫慰金。

法官檢視了照片、自白等，認為謝男侵害方男配偶權明確，但賠償金以20萬元較適當，仍可上訴。