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社會 社會焦點 保障人權

國小男師HIV帶原約砲判囚　8男伴隱瞞病情辯「不會傳染」下場曝

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名國小男老師2012年被查獲隱瞞感染HIV病情，密集上網約砲男同志不戴套性交甚至多P，並吸毒助興，2016年被依違反《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》等罪判刑13年定讞，但後來發現，當年13名提告的「被害人」竟有8人與男老師約砲前已確診HIV卻沒說，8人到案不認罪，辯稱雙方都是感染者不會交互傳染，台北地院審結，依隱瞞感染致傳染於人未遂罪，判8人各1年4月到1年5月徒刑，可上訴。

本案男老師在2011年2月檢驗得知自己感染HIV，卻從隔年（2012年）年5月起，在男同志網路聊天室頻繁約砲，PO文邀約「BB」（不戴套性交）、「內射」（體內射精）、3P甚至4P雜交，還以圈內術語「煙HI」（施用安非他命助興）、「ES」（施用搖頭丸助興），暗示有毒品可助興。

檢警同年11月14日上午根據匿名檢舉搜索男老師住處，當場撞見他剛和1名砲友吸毒嘿咻，男老師拒捕並打傷警員、被制伏送辦，檢警查出他持有安非他命、搖頭丸等毒品與吸食器，且男老師的通訊資料顯示確診HIV後，還跟100多名男同志上床，對象包括男大學生、工程師與老師，多數不戴套，事發後有13名「被害人」出面提告。

男老師堅稱自己按時服藥控制、體內HIV病毒量少到驗不出，不僅沒發病成AIDS，更應無傳染他人的可能，男老師並在審理期間，爆料提告的「被害人」有多人與他性交前，就已確診感染HIV，依同志圈潛規則，看到「BB」等行話，就心照不宣彼此可能是帶原者，無須再明講，不算隱瞞。

該案法官採納專家證人證詞，認為HIV病毒類型有幾百種，不同HIV病毒類型帶原者若性交不戴套，可能交叉感染造成病毒抗藥性，扣除其中2名被害人沒嘿咻或嘿咻時有戴套，男老師與其他11名被害人從事危險性行為舉動，被依《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》隱瞞感染致傳染於人未遂罪判刑11年，提供毒品給砲友助興被依轉讓禁藥罪判刑2年得易服社會勞動，2016年已定讞服刑。

檢方隔年（2017年）依前案判決重新偵辦，發現11名與男老師從事危險性行為的砲友，竟都涉嫌隱瞞事先已感染HIV的病情，有人更早在2008年就確診，起訴11人涉犯隱瞞感染致傳染於人罪嫌。

11人都不認罪，抗議檢方不能把他們在前案的證詞用來偵辦他們。法官指檢方當年確實把11人當成「被害人」，沒告知基於「不自證己罪」權利可拒絕作證，非故意違法，但當年應訊時，11人都出於自由意志，加上本案審理時，男老師出庭作證對質，已彌補程序瑕疵。

11人另辯稱和男老師都是感染者，無套性交不致再感染對方，不構成危險性行為，他們也沒隱瞞對方。法官指其中8人和男老師無套性交「未經隔絕器官黏膜或體液而直接接觸」、醫學評估有重大傳染風險，就是法律定義的「危險性行為」，專家證人證稱，即使雙方均為HIV感染者，無套性交仍可能使病情加劇，也會因多重複雜性交產生抗藥性。

法官認為這8名砲友隱瞞自身感染病情從事危險性行為，但無法證明男老師因此感染其他類型HIV，依未遂罪論處，並考量8人都有正當工作，包括居服員、送貨員或任職醫療機構，本案非主動約砲，犯行有情堪憫恕之處，輕判8人各1年4月到1年5月徒刑，其中7人均緩刑4年、各須支付公庫10萬元，另3名被告因從事性交證據不足或驗血測不到HIV病毒，獲判無罪，均可上訴。

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關鍵字：

HIVAIDS約砲感染危險性行為

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