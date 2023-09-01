群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」提告了　她曝：老公年薪2000萬

▲群創許處長偷吃3女，日前已辭職。（示意圖／記者廖婕妤攝）

網搜小組／劉維榛報導

群創許姓處長自爆「啪上3人妻」，如今戲外又有驚人後續！作家「凱薩琳・孔」日前指出，一名「寶貝3號」專找長官下手，「真的超勵志，人生非長官不睡」。沒想到，該名「寶貝3號」已對她提告，氣得「凱薩琳・孔」反擊，根本告錯人，冤有頭債有主，「要我背黑鍋幹什麼？」

「凱薩琳・孔」日前在粉專發文，表示看完3人的私密影片後，「那三個女生一點都不無辜，每個都很enjoy」。她接著說，一名小三「XX寶貝3號」私生活非常驚人，除了整形之外，現任老公本來是IC設計大廠的處長，現在則是副總。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「凱薩琳・孔」也透露，自己看過副總照片，同公司的也一致表示副總是憨厚老實的好好先生，目前人還在國外出差。「只能說，小三的故事真的超勵志，人生非長官不睡。」

▲▼作家「凱薩琳・孔」發文爆料。（圖／翻攝「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」）

不料今日稍早，「凱薩琳・孔」再度發文，表示3號女子要對她提告，並要求平台移除她的Podcast節目，更找來幫許藍方打官司的律師，「果然有錢就是任性，老公在大閘蟹任職，年薪上看2000萬，這種區區小錢不算什麼。」

律師函中，有一段提到「廣播節目未經任何查證之情況下，逕散步本人與孔劉太太戲稱為『大比康 』之人搞曖昧之相關言論，並於節目中公開本人工作地點、英文名字、甚至大肆宣傳本人的婚姻狀況及家庭生活，意圖誘使外人誤信本人男女關係混亂，對婚姻關係不忠等情。」

「凱薩琳・孔」則回擊表示，以上真是天大的笑話，寶貝3號所提及的種種內容，明明都是男方發文自爆的，包括「已婚、育有一女，多年前供應商，到現在雖然已婚，但我還是不放過可以玩的機會。雖然有上述可以固定打砲的對象，但是我還是每天都必須跟她聯繫搞曖昧。」

對此，「凱薩琳・孔」感到匪夷所思，「我公開了什麼事情？」「我頂多是第一個說出，寶貝3號的老公是某大科技公司的副總，這算哪來的誹謗或是妨害名譽？」至於寶貝3號還要求「回覆她名譽」部分，「凱薩琳・孔」則質疑，被男方摧毀的東西，冤有頭債有主，「要我背黑鍋幹什麼？」

不僅如此，律師函中，寶貝3號也自爆，「孔劉太太經臉書審查認定相關內容涉及不實資訊而遭下架 」，而本人早於112年8月19日至警局對該粉絲專頁不實內容提告刑事妨害名譽。這讓「凱薩琳・孔」抓到把柄，「吼，抓到了喔，我的粉專被癱瘓就是妳等相關人搞的」、「搞清楚喔，我不是因為『涉及不實資訊』文章被臉書下架，原因是什麼，怎麼搞出來的，寶貝三號本人非常清楚。」

最後，「凱薩琳・孔」也硬起來回應，「世道上，又出現一個『以訟止謗』的傢伙。我又不是沒被告過，我真的沒在怕」、「沒關係，我們法庭見，我也好想看看，外傳整到壞掉的寶貝三號，到底長得什麼樣子」。