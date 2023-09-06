「女神」酒店鬧輕生…警急衝去救人！他終見100公斤本尊夢醒了　

▲正妹網友竟是100公斤壯漢。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川德陽警方9月6日公布了一起案例，一名「年輕正妹」不斷向王姓男網友索要錢財時，被不堪其擾的王男拒絕。隨後，這名「女網友」竟聲稱要輕生，王男擔心出事，連忙報警求助。警方介入調查發現，這「美女」原是一名體重達200斤（100公斤）的壯漢。

據《紅星新聞》報導，8月20日晚7時許，德陽市旌陽區公安分局旌陽派出所接到群眾報案。電話中，一名男子報警稱，有一女子在酒店欲跳樓。接警後，派出所聯合分局特巡警大隊迅速出動，準備進行解救。但警員經摸排調查發現，該酒店並沒有人要輕生。

警員隨即聯繫報案人王男，王男稱，要輕生的是他今年8月通過交友軟體認識的女網友「萱萱」，對方自稱是一名從外地到德陽打工的年輕女子。二人認識久了，女網友便開始以「生活困難」、「親人生病」等藉口讓王男為其轉帳。

一份對話紀錄顯示，王男向對方轉了200元（人民幣，下同）紅包，「謝謝你，會還！」、「被騙也就200元，無所謂呀！」、「你無所謂，我有所謂，畢竟救命」……。





▲對話紀錄。（圖／翻攝自紅星新聞）

可對方一次又一次要求王男轉帳，王男的耐心也漸漸消磨。在一次聊天中，「萱萱」又以回家打車沒錢為由索取費用，王男果斷拒絕，但令人沒想到的是，這次的拒絕竟引起對方「輕生」的念頭，聲稱「要跳樓」。擔心出事，王男立即報警求助。

警方介入後經過多方查證，該「女網友」的身分逐漸浮出水面。警員調查了解到，詐騙嫌疑人竟是一名男性，通過了解還發現嫌疑人資金流動不正常。

8月20日晚上11時許，警員將張姓男嫌疑人逮捕。讓人大跌眼鏡的是，王男口中的「美女」原是眼前這名體重達200斤的壯漢所扮。

審訊中，張男試圖以對方自願轉款為由逃避法律責任。當警員拿出聊天和轉帳紀錄時，張男對騙取他人錢財的行為供認不諱。

原來，張男編造「無依無靠、外地打工、生活困難的年輕女性」身分博取同情，並對網路上不特定男性對象添加好友後，通過各種理由騙取對方錢財。目前，張男已被當地警方依法行政拘留，案件還在進一步偵辦當中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995