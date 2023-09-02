太吸睛！搭捷運驚見「洗手台」　網笑：防疫新生活

▲有位女乘客帶洗手台搭捷運（圖／翻攝自路上觀察學院臉書）

圖文／CTWANT

近日有網友分享一則貼文，一名女乘客竟然攜帶一個不鏽鋼洗手台登上捷運車廂，如此龐然大物自然吸引不少乘客的側目，就連在網路上也吸引了1.7萬人的圍觀。

該名網友於臉書社團「路上觀察學院」發文，開頭就表示「捷運上還第一次遇到」，從上傳的照片中可以看到，拍攝地點明顯是在台北捷運的車廂內，而照片中最搶眼的，則是一個超大型的不鏽鋼洗手台，就放在一名女性乘客的前方。

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在捷運車廂內出現洗手台是個非常罕見的事情，文章一貼出，短短時間內就已經吸引了超過1.7萬人按讚，有網友留言表示「還好啦！我之前還帶著一桶蛋搭車」、「其實這是最新研發的四腳行走輔助器」、「等等會有乘客客訴：洗手槽沒洗手乳怎麼洗手」、「大家都誤會了，它是捷運行動餐車」、「防疫新生活，上車請洗手」。

根據台北捷運規定，旅客攜帶隨身物品及行李限制規定為「任一件最長邊不得超過165公分，且長、寬、高之和不得超過220公分。但輪椅、代步車、嬰兒車、自行車、衝浪板、寵物車、低音提琴及其他經本公司公告物品，不在此限。」而依照網路資料顯示，這款洗手台的長寬高之和並沒有超過220公分，因此符合台北捷運的運輸規範。

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