高雄馬路現超大裂縫「手能伸進去」　原因找到了！1天內修好

▲高雄道路裂到「手都能伸進去」，李明璇曝居民真實反應：滿可悲的。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市立委參選人李明璇昨深夜PO文指出，她在前鎮瑞田街發現嚴重的道路龜裂，綿延100公尺長，寬度甚至她的兩節手指都能伸進去，機車行經鐵定摔車。高雄市政府工務局獲報後追查原因，發現是該路段旁一工地，施作鋼版樁打設作業產生振動，進而導致路面龜裂，今日已由廠商修復完成。

▲▼李明璇說，道路龜裂的深度與深度，她的手指兩節都能輕鬆伸進去，路面突起至少2～3cm。（圖／記者賴文萱翻攝）

李明璇昨PO文指出，晚上23:15她在前鎮瑞田街（凱旋夜市旁、慶昇樓前面），發現嚴重的道路龜裂，綿延100公尺長，她的手指兩節都能輕鬆伸進去，路面凸起至少2～3cm，機車行經鐵定摔車。

高雄市工務局表示，接獲通報時即派員至現場勘查，經了解是因該路段旁一工地，施作鋼版樁打設作業產生振動，進而導致路面龜裂，工務局立即要求廠商須於今日內修復完成。

▲▼該路段旁一工地，施作鋼版樁打設作業產生振動，進而導致路面龜裂。（圖／記者賴文萱翻攝）

道路養護工程處指出，經技師初步研判現場尚無公共安全疑慮，該廠商也於今日將路面修復完成，後續並要求廠商須持續監測道路情況。

民眾如發現任何道路問題可撥打1999市民服務專線通報，市府會立即派員處理，道工處也會持續加強道路巡查，以維用路安全。

▲工務局表示，廠商於今日將路面修復完成，後續並要求廠商須持續監測道路情況。。（圖／記者賴文萱翻攝）