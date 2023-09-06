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搶太妍、BLACKPINK門票僅2秒！學霸工程師起底　新婚妻剛懷孕

 記者張君豪／台北報導

台灣《文化創意產業發展法》於今年年6月2日公佈上路，肇因過往台灣再黃牛透過包含「自動化程式」搶票、及搜刮演唱會門票「加價轉售」兩行為涉及不正掃票及加價牟利的亂象。為此刑事局專精網路犯罪調查的偵九大隊透過網路巡邏，鎖定一名擁有台大資訊工程研究所學歷的周姓工程師（30歲）利用自身專業背景成立搶票工作室，透過VPN和高速網路、自編寫AI演算法的自動化搶票程式，吸引上千名粉絲下單代搶演唱會門票。

▲周姓資訊工程師開發撰寫台灣第一支AI搶票程式，遭警方查獲移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲周姓資訊工程師開發撰寫台灣第一支AI搶票程式，遭警方查獲移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方調查，周姓工程師發揮自身專業，在新北市成立專業搶票工作室，架設1.6G超高頻寬的網路工作站，並購買RTX4090高階顯卡組裝搶票電腦，並透過更換VPN跳板規避購票網站的購票機制，自行撰寫、利用卷積神經網路(Convolutional neural network, CNN)演算法撰寫搶票程式，得以順利通過購票網站的文字、圖像提問認證。

刑事局說明，周嫌撰寫的AI搶票程式相當強悍，民眾一般上網購買演唱會門票，需要登入帳密、回答文字提問、在解答圖像問題後才會進入點選位置頁面，然後選擇取單超商完成購票，5個購票步驟一般民眾輸入耗時約在3-5分鐘。

▲周姓資訊工程師開發撰寫台灣第一支AI搶票程式，遭警方查獲移送。（圖／記者張君豪翻攝）

周嫌的AI程式搶票、完成上述流程僅需2-4秒，且可預先輸入購票網站帳密、購買場次、位置價格等資訊，自動化批次神速完成購票程序，因此搶演唱會門票無往不利，周嫌因此幫上千位民眾順利搶到包含王力宏、太妍、BLACKPINK等巨星熱門演唱會門票，警方估計他以此程式每月幫忙代購搶票達150張以上，累計搶票逾400張，嚴重妨害民眾正常購票秩序。

周嫌透過網路臉書社團，IG刊登搶票工作室資訊，利用加LINE與購票民眾溝通，民眾只要提供購票網站帳密，或身分個資，預付購票款項就可委託周嫌搶票，周則依演唱會的熱門程度，每張門票加收1-3千元手續費。警方表示，周嫌以此手法，每月獲利約在9萬元之譜，到警方收網前，其營業額逾200萬元、獲利達27萬9千餘元。

▲周姓資訊工程師開發撰寫台灣第一支AI搶票程式，遭警方查獲移送。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局獲知上情後報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，會同新北市刑大科偵隊在8月24-25日執行搜索拘提，搜索周嫌位於新北市板橋、中和區2處民宅，當場查扣2部電腦、1支手機、1本存摺、以及多種搶票程式等證據物品。

周嫌坦承親手開發搶票程式，警方查出他在某科技公司任職工程師，年薪達160萬元以上，周嫌雙親臥病在床需要長期照護，加上新婚妻子剛懷孕，開銷頗大，才會鋌而走險，利用自身專業開發AI搶票程式。周嫌向表示，不知道搶票加價轉售行為違法，遭逮捕後配合檢警主動繳回27萬餘元的犯罪所得。

周嫌開發的搶票程式，是台灣第一個可繞過多重文字、圖像驗證的自動化程式。警訊後依觸犯《文化創意產業發展法》10條1-2項移送新北地檢署複訊，可處處3年以下有期徒刑，或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。該法在今年5月31日由總統公布，6月2日正式生效。法務部、文化部會同刑事局共組「打牛小組」未來將針對不法業者以電腦程式進行不正掃票、票券加價轉售牟利等行加強打擊。警方宣告：未來演唱會黃牛轉售行為不再無法可罰。

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