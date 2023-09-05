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大陸 大陸焦點 特派現場

「出去的門打開啦！你們在等什麼？」　伍佰上海開唱觀眾超嗨唱整晚

記者魏有德／綜合報導

伍佰2日及3日在上海舉行演唱會，帶來《被動》、《夢醒時分》、《挪威的森林》等膾炙人口的歌曲，讓滿場的歌迷跟著一起嘶吼。根據微博上流出的片段顯示，伍佰在表演《夢醒時分》時，開始指揮起現場觀眾大合唱，直到副歌才走回麥克風前，秀出經典「佰式」靈魂唱功，也讓不少網友笑稱，「花了500去看500的演唱會，唱500的歌給500聽。」

▲伍佰上海演唱會。（圖／翻攝微博）

▲伍佰上海演唱會結束後，歌迷等待安可曲不肯離去。（圖／翻攝微博）

《齊魯晚報》報導，9月2日晚，歌手伍佰在上海舉行演唱會，由於作品傳唱度過高，常因觀眾合唱太震撼被網友調侃，「伍佰應該買票來聽觀眾唱歌」。演唱會結束後，歌迷久久不願離場，伍佰返場演唱《突然的自我》時，再次引發全場大合唱。網友調侃「伍佰內心OS，不讓我唱歌，還不讓我回家…。」

網傳影片顯示，伍佰在其中一場演唱會看到滿場觀眾遲遲不肯離去時，高分貝向觀眾喊話，「結束啦！出去的門口打開啦！拜拜！唱一個晚上了，你們在等什麼？」隨後當然還是拿起吉他演唱安可曲《突然的自我》。

上海兩場演唱會結束後，網路笑哏蜂湧而至，網友紛紛表示，「花1200元買門票，唱了700，500沒唱」；「千萬等級音響的KTV」；「粉絲們不是花錢去看演唱會，是花錢開演唱會的」；「粉絲OS，我們唱一晚上都唱累了」。

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