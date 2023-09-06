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台南職訓就服中心就業講座 　首場運用HOLLAND牌卡職涯探索

▲台南市勞工局職訓就服中心，2023年共規劃辦理6場促進特定對象及就業弱勢者就業講座活動，首場運用HOLLAND牌卡職涯探索。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局職訓就服中心，2023年共規劃辦理6場促進特定對象及就業弱勢者就業講座活動，首場運用HOLLAND牌卡職涯探索。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局職訓就服中心，2023年共規劃辦理6場促進特定對象及就業弱勢者就業講座活動，協助中高齡、新住民、原住民、二度就業者等求職對象了解就業及勞動相關法令及資源、就業環境趨勢、職涯探索等，以做好求職準備。

▲台南市勞工局職訓就服中心，2023年共規劃辦理6場促進特定對象及就業弱勢者就業講座活動，首場運用HOLLAND牌卡職涯探索。（圖／記者林東良翻攝，下同）

6日首場邀請到社團法人台灣職涯發展協會理事黃婉雯講授「HOLLAND牌卡探索—掌握自我」，透過牌卡協助學員瞭解自我人格特質與職業興趣等，為求職定方向，同時也宣導政府相關就業服務、職業訓練資源及勞動相關法令等，期待藉由課程能提升學員自我認知，結合政府就業服務資源，協助學員重返職場穩定就業。

▲台南市勞工局職訓就服中心，2023年共規劃辦理6場促進特定對象及就業弱勢者就業講座活動，首場運用HOLLAND牌卡職涯探索。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，台灣已邁入少子、高齡社會，而隨著AI人工智慧的來臨，就業環境市場也有不同的變化，工作環境製程、設備也因應自動化、智慧化調整；雖然有些產業興起、有些職務工作消失，現在職場上還是有很大的勞動力需求；王鑫基鼓勵學員在面對未來的就業市場一定要透過不斷學習、吸收新知，在面對就業市場新變化，不要看輕自己，要給自己機會，結合政府的訓練資源或就業服務措施，勇敢投入職場，不要怕、用心做就對了。

▲台南市勞工局職訓就服中心，2023年共規劃辦理6場促進特定對象及就業弱勢者就業講座活動，首場運用HOLLAND牌卡職涯探索。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示，為協助特定對象就業，除辦理一系列就業促進講座及職場參訪外，針對想習得一技之長者，也規劃多元職前訓練課程，協助民眾提升工作技能，重返職場就業。另提供履歷健診及職涯診斷、就業諮詢服務，欲申請「職涯相談室」服務，可直接進入網址https://www.surveycake.com/s/rZ2zV線上申請，或洽(06)6330820。

勞工局職訓就服中心將於9月14日(週四)在老四川安平店辦理第２場特定對象講座暨職場參訪活動，帶領學員了解餐飲業職場趨勢，可直接至網址https://pse.is/522k4y報名，或電洽06-2990782。

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