快訊／國家警報再響！雷雨改強襲4地　1區轟暴雨

▲午後部分縣市出現局部大雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶影響，加上午後對流旺盛，午後出現劇烈雨勢，氣象局今(6日)下午15時32分對新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、嘉義市發布大雷雨訊息，其中也對新竹縣橫山鄉、嘉義市和嘉義縣發布災防告警，其中橫山鄉出現山區暴雨。

氣象局今(6日)下午15時32分對新竹縣、苗栗縣發布大雷雨訊息，持續時間至16時30分；氣象局提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象局也同步對新竹縣橫山鄉油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，持續時間至17時32分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象局下午15時37分發布嘉義縣、嘉義市發布大雷雨即時訊息以及災防告警，持續時間至17時；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲氣象局針對「新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

新竹縣：竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣：苗栗市、頭份市、後龍鎮、公館鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉