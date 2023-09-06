快訊／國家警報又來了！暴雨再轟1區　氣象局示警：快遠離

▲對流旺盛，午後出現大雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）
記者李姿慧／台北報導
低壓帶影響，加上午後對流旺盛，午後出現劇烈雨勢，氣象局今(6日)下午14時19分對新北市大豹溪發布災防告警，提醒有暴雨發生，呼籲民眾遠離河川區域。
氣象局今(6日)下午14時19分對新北市三峽區大豹溪發布山區暴雨災防告警，持續時間至16時19分。
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氣象局表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
▲對流旺盛，午後出現大雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）
記者李姿慧／台北報導
低壓帶影響，加上午後對流旺盛，午後出現劇烈雨勢，氣象局今(6日)下午14時19分對新北市大豹溪發布災防告警，提醒有暴雨發生，呼籲民眾遠離河川區域。
氣象局今(6日)下午14時19分對新北市三峽區大豹溪發布山區暴雨災防告警，持續時間至16時19分。
氣象局表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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