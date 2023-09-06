畫面曝光！義國海神噴泉雕像被攀爬損壞　德22歲男面臨巨額罰款

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利佛羅倫斯16世紀建造的「海神噴泉」（Fountain of Neptune）是許多觀光客造訪的景點之一，但4日卻發生一名22歲德國遊客攀爬拍照導致雕像受損的事件，造成約5000歐元（約新台幣17萬元）的損失。此人將面臨巨額罰款。

綜合德國之聲、商業內幕等報導，這名德國22歲男遊客當時與另外2名友人來到海神噴泉，為了拍照，他進入噴泉區並爬上中心處的雕像，拍完照片之後用力一踩往外跳，現場警報響起，一行人逃離現場。此人的行為造成古蹟受損，戰車雕像部分大理石脫落、戰馬雕像也出現損壞，總計造成約5000歐元的損失。

▲此人將面臨巨額罰款。（圖／翻攝自社群平台X）

佛羅倫薩市長納德拉（Dario Nardella）4日在社群平台X證實這起事件，把整個過程的影像與照片公開，稱在調閱監視器影像之後，此人已被認出來，將被處以巨額罰款。

不過具體罰款數字並未公開，而雕像修復作業則會在10月份定期例行維護工作合併進行，屆時警報感測器將會更新，確保警報能夠立即觸發，防止類似事件再度重演。