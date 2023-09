畫面曝光！義國海神噴泉雕像被攀爬損壞　德22歲男面臨巨額罰款

記者詹雅婷/綜合外電報導

義大利佛羅倫斯16世紀建造的「海神噴泉」(Fountain of Neptune)是許多觀光客造訪的景點之一,但4日卻發生一名22歲德國遊客攀爬拍照導致雕像受損的事件,造成約5000歐元(約新台幣17萬元)的損失。此人將面臨巨額罰款。

綜合德國之聲、商業內幕等報導,這名德國22歲男遊客當時與另外2名友人來到海神噴泉,為了拍照,他進入噴泉區並爬上中心處的雕像,拍完照片之後用力一踩往外跳,現場警報響起,一行人逃離現場。此人的行為造成古蹟受損,戰車雕像部分大理石脫落、戰馬雕像也出現損壞,總計造成約5000歐元的損失。

▲此人將面臨巨額罰款。(圖/翻攝自社群平台X)

佛羅倫薩市長納德拉(Dario Nardella)4日在社群平台X證實這起事件,把整個過程的影像與照片公開,稱在調閱監視器影像之後,此人已被認出來,將被處以巨額罰款。

不過具體罰款數字並未公開,而雕像修復作業則會在10月份定期例行維護工作合併進行,屆時警報感測器將會更新,確保警報能夠立即觸發,防止類似事件再度重演。

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI