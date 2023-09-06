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乘客一路腹瀉「屎噴滿地」畫面曝光！　達美航空客機緊急返航

▲▼乘客「屎噴滿地」畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲乘客「屎噴滿地」畫面曝光。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國（Delta）一架客機從喬治亞州起飛，原預訂飛往西班牙，豈料才起飛2小時，塔臺就收到機長回報發生「生物危害問題」要求返航，結果原來是一名乘客在機上腹瀉不止，導致整個機艙滿是屎味。如今機艙內的畫面在網路上曝光，可以清楚看到飛機走到充滿「巧克力色」的污漬，就算蓋了紙巾也完全擋不住，衝擊畫面讓人難以招架。

達美航空一架空中巴士A350客機1日晚間從喬治亞州的亞特蘭大起飛後，原預訂於西班牙的巴塞隆納降落，整個航程約8小時，結果塔臺卻在起飛後2小時收到機長回報，表示發生「生物危害問題」必須返航，結果原來是一名乘客在機上腹瀉不止。

這起事件在網路上引起熱議，網友好奇到底是腹瀉到何種程度，才能讓飛機為此返航。終於有人貼出當時機艙內的狀況，只見走道上佈滿「巧克力色」的污漬，就算有用紙巾掩蓋，排泄物也完全透過紙巾，透過影片彷彿就能聞到滿滿屎味，畫面相當衝擊。

當時在機上的人說，排泄物噴得滿地都是後，空服員先用香草味的消毒劑清潔，沒想到完全無法抵擋屎味，反而讓整個機艙充滿「香草屎」的味道。還有乘客說，當排泄物噴到地上後，又再沿著地毯不斷蔓延，情況相當恐怖。

達美航空表示，返航後336名乘客被請下飛機，因生病而腹瀉的乘客也被帶離，清潔人員隨即上機處理，幾乎換掉整個地毯，耗費了約5個小時；乘客們最後搭上清潔完的飛機，延誤了約8小時才抵達巴塞隆納。

►他坐飛機「一路狂腹瀉」全機被迫返航！　達美航空證實：徹底清潔

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