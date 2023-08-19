機上被關4小時！美航班食物和水耗盡　馬桶爆滿「孩童用袋子如廁」

▲達美航空（Delta Air Lines）一架班機滯留停機坪4個多小時。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國達美航空（Delta Air Lines）一架航班12日從加勒比海巴哈馬群島，飛往喬治亞州首府亞特蘭大，由於天氣因素，改降落喬治亞州另一座機場，然而，航班與海關協調出現問題，乘客在停機坪這一等就是4小時，飛機上的食物、水都耗盡，到最後連廁所馬桶都滿了，孩童被迫在袋子裡如廁，情況慘烈。

根據福斯新聞報導，達美航空編號5062班機原定12日下午3時15分從巴哈馬的北伊柳塞拉島（North Eleuthera）起飛，並降落亞特蘭大國際機場，但由於惡劣天候，臨時更改航線，降落於薩凡納/希爾頓海德國際機場（Savannah/Hilton Head International Airport）。航空公司發言人表示，因為機場只有2名海關人員，機組人員無權允許乘客長時間離開飛機，才導致了乘客不便。

機上女乘客菲利普斯（Lizzy Phillips）表示，這原本是一趟1.5小時的短程飛行，所以沒有太多的食物或額外供應，結果飛機於傍晚6時09分降落薩凡納機場後，在停機坪滯留數小時，沒有提供食物或水，直到晚間9時，空服員才給了乘客一些點心零食。

更慘的是，飛機上其中一個廁所溢流，並於晚間8時45分左右停止使用。菲利普斯的孩子被迫在飛機廚房區域使用袋子如廁，她說，「她打開門就驚呼，天哪，馬桶滿出來了。」菲利普斯不敢置信航空公司沒有針對這種情況的協議方針，「這情形是前所未有的，我從來沒聽說過出了這麼多問題。」並補充，乘客後來在晚上10時20分終於下了飛機。

從起飛到下機，乘客總共在飛機上待了不只6小時。達美航空表示，已經向乘客提供全額退款，並正在與相關單位進行合作，審查這起事件的發生時序，以利採取修正措施。報導稱，這架航班由達美航空子公司Endeavor Air運營。