真能發動！拿鑰匙亂槍打鳥偷機車　桃園男懶得走路下場曝

▲林姓男子昨晚欲訪友但嫌太累，以自身鎖匙嘗試開啟路旁機車，順利開啟其中一輛機車隨即偷走代步。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（30）日晚間要前往八德區訪友，嫌走路去太遠且太累，在桃園區後站隨機以自身鎖匙嘗試開啟路旁停放機車，順利開啟其中一輛機車後偷走前往八德。機車車主察覺機車被偷，趕忙向桃園警方報案，警方調閱監視器畫面追查，1小時內在八德區查獲林男到案，訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方指出，昨晚8時30分許，1名機車車主向大樹派出所報案指稱，放置於桃園區金門二街機車竟不翼而飛，回想晚間7時許出門時曾看到一名穿深色衣褲、戴鴨舌帽男子在機車附近徘徊，懷疑可能就是竊賊。

警方受理後隨即發動警力線上攔查，並調閱案發地點監視錄影，果然在1小時內循線在八德區大興路上將46歲林姓男子攔查到案，員警出示監視畫面，林男坦承犯案。

▲警方1小時內在八德區查獲到案。

林男在偵訊時供稱，昨晚打算從桃園區到八德區訪友，但苦無交通工具，走路又嫌太遠太累，以隨身攜帶鑰匙逐一開啟路旁停放機車，果然順利打開其中一輛機車，隨後偷走前往八德訪友，才與朋友聊完出門欲取車離開，就被趕來的警察逮捕，桃警訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。