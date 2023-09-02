桃園警巡查治安熱區　20分鐘連抓2通緝犯...醉倒路旁慘落網

▲桃園警分局昨天深夜針對轄區治安熱區巡察，發現孫姓男子藏匿國道二號橋下，盤查身分後確認為竊盜通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（1）日深夜針對轄區治安熱區進行綿密巡查，在國道二號橋下發現孫姓男子藏匿，員警盤查時，孫男聲稱曾是通緝犯，但都已入監執行完畢，員警透過系統查詢發現，還有件拘役案件仍未執行，當場拘捕送辦；20分鐘後在附近又發現賴姓男子醉倒路旁，查詢身分後發現是竊盜通緝犯，當場拘捕押解歸案。

桃園警分局指出，桃園警分局執行「清源專案」，針對轄區治安熱區進行巡查，中路派出所警員林慶明昨晚11時許，桃園區中山路、八德區中華路交界處國道二號橋下巡查，發現62歲孫姓男子藏匿橋下，經盤查發現因竊盜案遭通緝中，但孫男辯稱，自己涉犯竊盜等案件都已入監或執行完畢，最近是才完成拘役20天案件，一定是員警搞錯了！

▲桃園警分局昨天深夜針對轄區治安熱區巡察，發現賴姓男子醉倒國道二號橋下路旁，盤查身分後確認為竊盜通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警透過隨身小電腦仔細確認，發現系統資料登記非常清楚，確認是另一件案子須拘役10天，孫男當場傻眼也認栽了，員警依法將其逮捕帶回派出所偵訊，準備押解至桃園地檢署歸案。

支援警力將孫男帶回派出所後，林員繼續巡邏，20分鐘後發現58歲賴姓男子光著上半身倒臥在路旁，林員上前盤查，發現賴男因竊盜案被桃園地院發布通緝，賴男辯稱並未收到通知，自己並無固定居所，更不知道自己被通緝，員警表示賴男確實被通緝，立即將其逮捕送上警車，帶回派出所偵訊後歸案。