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球棒猴子慘了！街頭囂張狂揮還砸錯車　6煞2hrs落網4人未成年

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區環南路上一處停車場，今（5）日清晨5時許，一輛黑色轎車遭不明男子持球棒砸毀，包括前後擋風玻璃、車窗與照後鏡都被砸爛，被害人發現後報警處理；平鎮警方調閱監視器於2小時內循線查獲呂姓、林姓男子與其他4名未成年少年到案，偵訊後依毀損、妨害秩序與少年事件處理法等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市平鎮區環南路某停車場，今天清晨發生球棒隊砸車事件，被害人停放轎車被砸個稀巴爛。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲桃園市平鎮區環南路某停車場，今天清晨發生球棒隊砸車事件，被害人停放轎車被砸個稀巴爛。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲桃園市平鎮區環南路某停車場，今天清晨發生球棒隊砸車事件，被害人停放轎車被砸個稀巴爛，6名青少年作案後共乘一輛轎車逃逸。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲桃園市平鎮區環南路某停車場，今天清晨發生球棒隊砸車事件，被害人停放轎車被砸個稀巴爛，6名砸車男作案後共乘一輛轎車逃逸。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

平鎮警方指出，宋屋派出所今天上午接獲報案指稱，清晨5時42分許，環南路二段一處停車場有民眾停放的黑色轎車遭砸毀，員警到場發現，轎車前後擋風玻璃、車窗、板金等都被砸毀，鍾姓車主質疑未與人結怨，不知為何被砸車。

▲桃園市平鎮區環南路某停車場，今天清晨發生球棒隊砸車事件，平鎮警方查6名涉案男子到案，起出做案用球棒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區環南路某停車場，今天清晨發生球棒隊砸車事件，平鎮警方查6名涉案人到案，起出做案用球棒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方調閱監視器畫面以車追人，循線查獲是22歲呂姓男子，疑似日前與一名王姓男子有債務糾紛，誤認鍾姓男子車輛為王男所有，今天清晨5時許率領19歲林姓男子與4名未成年少年分持球棒前往該處停車場，以球棒毀損鍾男之車輛，事後才知道砸錯車。

▲桃園市平鎮區環南路某停車場，今天清晨發生球棒隊砸車事件，平鎮警方查涉案的呂姓與林姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區環南路某停車場，今天清晨發生球棒隊砸車事件，平鎮警方查涉案的呂姓與林姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方於案發2個小時內循線將呂、林與4名未成年少年共6人帶回派出所偵訊，訊後依規定進行校安通報外，並依少年事件處理法、毀損與妨害秩序等罪嫌函送桃檢偵辦。

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