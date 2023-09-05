與仇家約戰！桃園男號召13人連轟10槍險奪命　遭檢方求處重刑

▲游姓男子於2021年6月間與綽號「龍少」男子有糾紛，竟邀集張姓、許姓等13人，朝其轎車射擊10槍，作案後隨即逃逸。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子與綽號「龍少」之蕭姓男子有糾紛過節，2021年6月相約在平鎮區民族路某處開戰，游男透過通訊軟體號召張姓、許姓、鍾姓等13名男子助陣，分持2把友人寄放的改造槍彈前往應戰，發現對方開車出現後，游男連續射擊10槍，導致蕭男被擊傷，送醫急救撿回一命；桃園地檢署歷經年餘偵辦，偵結依殺人未遂、違反槍砲彈藥等罪嫌將涉案14人起訴，其中對主嫌游姓男子建請從重量刑。

檢警調查，20歲的游姓男子與綽號「龍少」之蕭姓男子有糾紛，雙方約定在2021年6月28日凌晨在平鎮區民族路某處開戰解決，游男透過通訊軟體微信召集已成年之張姓、許姓、鍾姓等13名男子到場助陣，案發當日分乘多輛轎車趕往現場。

游男等人到場後，游發現蕭男出現於現場附近轎車上，先對空鳴一槍示警後，隨即朝蕭男轎車方向連續開槍，其中因卡彈，游男換另一把改造手槍繼續射擊，總計連續射擊10槍，蕭姓男子見狀立即下車躲避在車底處，但身體仍被射擊受傷，另還有右側肱骨骨折等傷勢，游男等人見狀立即駕車逃離現場，蕭男被送醫急救幸運撿回一命，平鎮警方據報後調閱現場監視器畫面，循線查獲游男等14名涉案人到案。

桃檢複訊時，游男等人避重就輕，檢方認為游男等人近距離朝被害人方向開槍，顯見當時主觀上有可能造成被害人死亡之故意性，其餘13人亦成為刑法上之「任意共犯」，但13名涉案男子辯稱只到場助陣，不清楚游男有攜帶槍枝等犯行，檢方審酌，游男僅因細故糾紛，公然在大街上開槍，無視路人恐有遭流彈波及之高度危險性，偵結依殺人未遂、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌將游男等人起訴，檢方向桃園地院建請對游男從重量刑。