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泥醉男見機車鑰匙沒拔「順手騎走兜風」　桃警20mins逮到他

▲桃園市謝姓男子昨晚喝醉後出門散步，見路旁機車鎖匙未拔下，竟順手牽羊騎走，桃園警方據報後發動線上警網圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市謝姓男子昨晚喝醉後出門散步，見路旁機車鎖匙未拔下，竟順手牽羊騎走，桃園警方據報後發動線上警網圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子昨（9）日晚間在住家喝了2瓶保力達加啤酒，醉醺醺地步出家門散步，見路旁1輛機車鑰匙未拔，竟偷騎上路四處兜風，車主發現機車被偷後報警處理，桃園警方據報後發動線上警網圍捕，不到20分鐘發現謝男騎乘贓車出現，隨即逼入巷弄內當場人贓俱獲，謝男坦承犯行不諱，酒測值則高達每公升1.01毫克，已嚴重超標，警方偵訊後依竊盜、公共危險罪嫌將謝男移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方指出，昨晚7時許，中路派出所接獲被害人報案指稱，他騎車到壽昌街附近，下車買東西，鎖匙並未拔下，幾分鐘後折回卻發現愛車不翼而飛，立即打電話報警求助。

▲桃園市警分局圍捕涉嫌酒醉偷車謝姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警分局圍捕涉嫌酒醉偷車謝姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中路派出所員警受理報案後，隨即發動線上警網進行圍捕，不到20分鐘警網在桃園區仁愛路附近發現27歲的謝姓男子騎乘失竊贓車，馬上尾隨監控並呼叫支援警力到場，謝男轉進小巷欲躲藏，警網到場要求他停車受檢，員警盤查時發現謝男混身酒氣，經實施酒測，酒測值竟是超標的每公升1.01毫克，幾乎已達泥醉狀態。

謝男在偵訊時辯稱，在家中喝了2瓶保力達加啤酒，醉醺醺外出散步，發現路旁機車鑰匙未拔，將機車作為代步工具，警方偵訊後依竊盜、公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

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