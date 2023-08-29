凌晨偷走40份當日報紙賤賣18元　22歲男辯：以為是舊的

▲桃園市桃園區永安路某超商，昨天清晨放置店門口待售報紙竟遭竊走，警方調閱監視器發現竊賊身襯衫與西裝褲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

報紙也要偷！桃園市桃園區永安路某超商業者昨（28日）發現放置門口待售近40份報紙竟不翼而飛，桃園警方據報後閱監視器發現，竊賊穿襯衫西裝褲，清晨大剌剌地拿走報紙後往資源回收場，警方循線找到涉案的黃姓男子，但黃男辯稱以為是沒人要的舊報紙，變賣後得款18元，超商業者當場飆罵，40份報紙至少值500元，從事資源回收的黃男根本狡辯；警方偵訊後依竊盜罪嫌將黃男函送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，昨天清晨4時50分許，永安路某超商店員準備將派報員送來當日代售的各家報紙上架，竟發現報紙不見蹤影，立即向鄰近的埔子派出所報案處理。

▲警方到資回收場尋獲遭賤賣的報紙證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調閱監視器發現，一名穿襯衫與西裝褲男子，將放置永安路超商前一大疊待售報紙偷走，不到1小時就找到有涉案特徵（襯衫、西裝褲與時尚髮型）的22歲黃姓男子到案。

從事資源回收工作黃男辯稱，當時以為是舊報紙所以順手拿走，到資源回收站賣了18元，但超商業者質疑，待售報紙都是全新且摺疊好的當日報紙，在超商前擺設整齊怎可能回收的舊報紙，黃男根本瞎扯，且價值至少500元卻僅以18元賣出，太扯了。桃園警方偵訊後依竊盜罪嫌將黃男函送桃檢偵辦。