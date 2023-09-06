「非綠最強的出來打就好」　王世堅坦言：感情上希望對手是柯文哲

▲民進黨台北市議員、立委參選人王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，非綠陣營的國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘是否能順利整合備受外界關注。對此，民進黨台北市議員王世堅就表示，感情上，他希望大選能回歸一對一對決，非綠選出一個最強的出來就好，而那個最強的人選就是柯文哲。

王世堅5日在節目《年代向錢看》中被問道綠營最希望在野派出哪個對手，他坦言，「有分感情上和理智上」，感情上，他還是希望回歸一對一對打，選出一個最強的出來就好，他也不諱言，「就是柯文哲你最強出來吧！」，讓民進黨光明磊落地打敗柯文哲所代表的非綠；理智上，他還是樂見還是三個人都出來參選，「說實在，這樣就不必花費太多心思。」

針對藍白合，王世堅表示，現在都看得出一些蛛絲馬跡，最大的觀察點在於，國民黨主席朱立倫有沒有用12道金牌去召回侯友宜競辦執行長金溥聰，「他背著國民黨的貞節牌坊，要求所有小雞都要遵從國民黨的『三從四德』」，有金溥聰在的一天，藍白合就不能觸碰，等到朱立倫召回金溥聰，那就是柯文哲「登堂入室」的時候，但這過程中，柯文哲必須付出一些代價，例如柯文哲收了很多黑道來當幹部，這未來都有後遺症，「不能說撿到籃裡都是菜。」