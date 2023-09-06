「柯侯」拋老人健保全額補助　她憂：錢哪來？負擔恐壓年輕世代

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲皆拋出「65歲老人長者健保費全額補助」政見，時代力量立委王婉諭6日提出三點批評，認為若將焦點放在補助保費是搞錯重點，因為健保財務面臨困境早已不是新聞，未來高齡化趨勢不變，這樣的補助政策規模只會越來越大，負擔將繼續壓在年輕世代身上，呼籲選在野陣營應提出對國家長遠發展的願景，而非單純的政策牛肉買票。

王婉諭表示，侯友宜、柯文哲陸續宣布醫療政策，不約而同地提出全面補助65歲以上長者健保費的大撒幣政策，但這個政策並非首創，不分藍、綠的部分縣市都已開始執行。她認為，面對高齡化和少子化對健保帶來的挑戰與衝擊，大家把焦點放在補助保費，完全是搞錯重點，因為這樣健保負擔繼續壓在年輕世代身上。

對於「65歲老人長者健保費全額補助」政見，王婉諭提出三點批評，首先，錢從哪裡來？這個政策的經費預估為160億元，健保財務面臨困境早已不是新聞，未來高齡化趨勢不變，這樣的補助政策規模只會越來越大，尤其目前高齡者佔健保醫療費用近四成，國家需要的是徹底的結構、財源改革，而不是競相加碼。

第二，王婉諭說，資源的配置，是價值的選擇，台灣公部門的經常性醫療保健支出，佔GDP比例嚴重過低，距離合理的8%數字還有一段落差，這是整體政府投資的不足。而真正需要解決的，是「藥價過低、新藥進不來；癌症、罕病篩檢與治療；兒科資源問題」，不是又一股腦地把錢投入保費補助，這是資源錯置，也是世代正義的失衡，讓青年世代要去承擔錯誤政策的後果。

第三，王婉諭指出，比起保費，大家更在乎的是醫療環境，多數家庭真正在乎的是醫療品質，是有沒有床、有沒有護理師、有沒有足夠的醫療專業人員。今年上半年，已經有近兩千位的護理師離職，人力短缺達到巔峰，不僅政策缺乏長遠規劃，更大的問題是，極為惡劣的工作環境，讓基層護理師，一個月可能僅休息五天，每天的工時更遠超過勞基法規定。

王婉諭批評，若政府持續忽略，更可能引發長者照護的重大危機，先照顧好照顧長輩的人，才能照顧好長輩，醫療勞動的問題，刻不容緩。她樂見其成各總統候選人陸續提出政策討論，但同時也希望選舉回歸理性的議題辯論，應提出對於國家長遠發展的願景，而非單純的政策牛肉買票。