曾被警阻止仍堅信「高獲利」話術　台中男遭假投資騙走500多萬

▲警方當場查獲陳姓、徐姓等2名詐騙車手。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區1名林姓男子在網路上聽信詐團「股票高獲利」話術，5月間陸續被騙取300多萬元，至6月欲臨櫃匯款時被警方阻止，未料事件竟未就此落幕，後來林男仍與詐團聯繫，又被騙了168萬元，上月底詐團要求林男再拿出80萬元，警方獲報前往面交地點埋伏，當場查獲陳姓、徐姓等2名詐騙車手，訊後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市清水警分局表示，林姓男子（60歲）今年5月初加入詐騙集團股票LINE群組，1名佯稱是投茲公司專員的詐團成員，要求林男加入另一個假投資軟體，林男被軟體顯示的高獲利吸引，瞞著家人將畢生存款陸續匯出，1個月內就匯出300多萬元，到了6月，他在前往臨櫃匯款時，由行員及警方成功阻詐。

但詐團持續對林男施以高獲利話術，他再次抵抗不住誘惑，又想繼續「投資」，8月初詐團為了避免再受警方阻饒，改與林男約面交方式，林男又陸續給出168萬元。

到了8月底，林男提領80萬元要與歹徒面交，但這次在出門前被家人發現制止，隨後家人報警處理。警方獲報乾脆將計就計，與林男一同前往面交地點埋伏，當場查獲陳姓車手（31歲），又在附近草叢發現躲藏的徐姓車手（35歲），並查扣手機、假投資公司現金收據、印章等贓證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

清水警分局提醒民眾，投資千萬要注意，應由合法正證券公司操作，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙。呼籲各界小心求證，呼籲以免血汗錢遭騙取。

