　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾被警阻止仍堅信「高獲利」話術　台中男遭假投資騙走500多萬

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方當場查獲陳姓、徐姓等2名詐騙車手。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區1名林姓男子在網路上聽信詐團「股票高獲利」話術，5月間陸續被騙取300多萬元，至6月欲臨櫃匯款時被警方阻止，未料事件竟未就此落幕，後來林男仍與詐團聯繫，又被騙了168萬元，上月底詐團要求林男再拿出80萬元，警方獲報前往面交地點埋伏，當場查獲陳姓、徐姓等2名詐騙車手，訊後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市清水警分局表示，林姓男子（60歲）今年5月初加入詐騙集團股票LINE群組，1名佯稱是投茲公司專員的詐團成員，要求林男加入另一個假投資軟體，林男被軟體顯示的高獲利吸引，瞞著家人將畢生存款陸續匯出，1個月內就匯出300多萬元，到了6月，他在前往臨櫃匯款時，由行員及警方成功阻詐。

但詐團持續對林男施以高獲利話術，他再次抵抗不住誘惑，又想繼續「投資」，8月初詐團為了避免再受警方阻饒，改與林男約面交方式，林男又陸續給出168萬元。

到了8月底，林男提領80萬元要與歹徒面交，但這次在出門前被家人發現制止，隨後家人報警處理。警方獲報乾脆將計就計，與林男一同前往面交地點埋伏，當場查獲陳姓車手（31歲），又在附近草叢發現躲藏的徐姓車手（35歲），並查扣手機、假投資公司現金收據、印章等贓證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

清水警分局提醒民眾，投資千萬要注意，應由合法正證券公司操作，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙。呼籲各界小心求證，呼籲以免血汗錢遭騙取。
 

ET快訊
iPhone 15該不該買？　「3情況」建議升級
柯文哲老家被爆違建！　柯辦回應了
突收「信用卡1800元年費」　好市多會員傻了
歐陽娜娜脫了！海邊破尺度解放「白色Bra」
蘋果妥協了！外媒曝「iPhone 15改成Type-C」
2千萬裝甲車攻堅詐團！　嫌僅穿內褲發抖：怎麼了
月薪3萬「8天被扣8萬」！海底撈員工怒公開明細　網一看挺爆店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「菸防法大遊行」6日登場　北市50警力戒備...管制路線出爐

租用台南大樓改造槍械　屏東警專案起獲1改造槍+230顆子彈

600萬婚房登記女友名下　他被分手賣房「1毛錢都要不回」

海葵大鬧高雄「8萬戶大停電」　台電搶修30hrs還剩8戶

去年遭掌摑！新北男9個月後巧遇仇家　夥同友人拿刀猛砍他

為買金山地瓜！他開車「桃園衝新北」　撞斷電桿...酒測達1.23

曾被警阻止仍堅信「高獲利」話術　台中男遭假投資騙走500多萬

台東台9線聯結車撞護欄翻落邊坡　2男受傷送醫

逆光太刺眼...紅牌重機下秒追撞「運鋼筋聯結車」！驚悚畫面曝

台東女開車撞飛單車！騎士倒地送醫不治　她肇逃扯辯：我不知道

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

車廂搜出18塊遺骸＋2顆牙 太魯閣號再尋獲10袋↑物品

海葵颱風今晨２次登陸　本島今晚脫離暴風圈！

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

「菸防法大遊行」6日登場　北市50警力戒備...管制路線出爐

租用台南大樓改造槍械　屏東警專案起獲1改造槍+230顆子彈

600萬婚房登記女友名下　他被分手賣房「1毛錢都要不回」

海葵大鬧高雄「8萬戶大停電」　台電搶修30hrs還剩8戶

去年遭掌摑！新北男9個月後巧遇仇家　夥同友人拿刀猛砍他

為買金山地瓜！他開車「桃園衝新北」　撞斷電桿...酒測達1.23

曾被警阻止仍堅信「高獲利」話術　台中男遭假投資騙走500多萬

台東台9線聯結車撞護欄翻落邊坡　2男受傷送醫

逆光太刺眼...紅牌重機下秒追撞「運鋼筋聯結車」！驚悚畫面曝

台東女開車撞飛單車！騎士倒地送醫不治　她肇逃扯辯：我不知道

搞錯成分！徐巧芯控進口致癌蛋翻車　他批製造恐慌：徐應鞠躬道歉

花13億買5000架無人機！　河南「最後脫貧」小縣城耗巨資惹議

利特公開「與RIIZE成員星爸對話」！　暖讚師弟：剛開始就很棒

整塊鮭魚排尬柑橙茴香醬！　速食店最新「野生鮭魚堡」開吃了

「菸防法大遊行」6日登場　北市50警力戒備...管制路線出爐

租用台南大樓改造槍械　屏東警專案起獲1改造槍+230顆子彈

600萬婚房登記女友名下　他被分手賣房「1毛錢都要不回」

蘋果最強分析師看華為Mate 60 Pro熱銷　欽點4大類受益股

北非花園現身信義區　2大精品百貨周年慶本周登場

2023日本賞楓預測出爐！東京、大阪11月底最美　札幌比往年晚10天

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

社會熱門新聞

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

他出軌大陸小三懷孕　弟幫娶回台

快訊／高雄海軍陸戰隊命案！中尉陳屍榕樹下

嘉義縣28歲男遭4煞押走　疑遭打死丟包產業道路

剛開學放颱風假　小二女童意外墜樓亡

婦紅燈3秒硬闖　撞飛騎士12秒才下車

裝甲車攻堅詐團老巢！嫌只穿內褲角落發抖

大安森林公園驚見遛鳥俠！邊走邊摸嚇壞人

即／高雄鼓山漁市場21男墜海！無生命跡象送醫

全台唯一！董座霸氣捐「鋼砲」警車

太魯閣事故車廂又搜出1片人骨、1顆牙

酒店咖吸金249億！　豪奢「齊人之福」生活起底

即／台中7歲女童9樓墜落　命危搶救中

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

更多熱門

相關新聞

賴清德稱打擊黑金需國會過半　廖偉翔傻眼

賴清德稱打擊黑金需國會過半　廖偉翔傻眼

民進黨總統參選人賴清德2日造勢時，訴求大家一起讓民進黨國會過半，好讓政府打擊黑金、槍、毒、詐騙。國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔細數14件「黑金槍毒詐騙」，痛批「都7年了，怎麼還在喊國會要過半？」

投資泰達幣詐逾5千萬！4假幣商羈押禁見

投資泰達幣詐逾5千萬！4假幣商羈押禁見

宣導防詐　周子瑜媽媽現身警局

宣導防詐　周子瑜媽媽現身警局

婦提領94萬很可疑　機警行員成功阻詐

婦提領94萬很可疑　機警行員成功阻詐

赴泰國散心被擄到緬甸！正妹最後傳訊：我好怕

赴泰國散心被擄到緬甸！正妹最後傳訊：我好怕

關鍵字：

詐騙股票投資

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

逼媽媽下海！斯文高中兒暴打40多歲母

LIVE／海葵颱風尾發威！準輕颱明接棒

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

他出軌大陸小三懷孕　弟幫娶回台

長瀨昆妮素顏逛街　F級雪乳快掉出

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面