識詐反毒宣導走入校園　東少警結合台東縣少輔會入校分享實例





▲東少警結合台東縣少輔會，前往國立台東專科學校附設高職部宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局少年隊結合台東縣政府少年輔導委員會的校園法治宣導列車前往國立台東專科學校附設高職部，舉行了引人深思的詐騙和毒品宣導活動。這次活動凸顯了對詐騙和毒品問題的重視，透過無私的志工協助和台灣世界展望會林典潁督導的專業引導，成為教育焦點。



講師首作反毒宣導，透過互動方式，引導學生參與實驗，親身體驗毒品的負面影響。學生在站立後旋轉數圈，即時分享身體狀況。部分同學表示感到頭暈和不適，生動揭示毒品對身體的危害。同時，透過實際案例分享，讓同學更了解毒品對個人和家庭的破壞，引導遠離毒品，選擇健康生活。





在識詐宣導方面，以手遊詐騙手法為例，讓學生更實際地了解詐騙的危險。一些同學驚覺自己曾遇過類似情況，但未意識到詐騙。再以輕鬆幽默的方式介紹詐騙手法和特徵，深入探討詐騙背後的心理操控，提高同學警覺性，保護自己，避免詐騙。



台東縣警察局呼籲家中有孩子的父母親，平常應多留意孩子生活作習，提醒新興毒品的危害，好奇嘗試毒品絕對不是酷炫的行為，反而會嚴重危害身體得到反效果。另如有網友告知購買遊戲點數並要求提供序號或網路購物設定錯誤，需依照指示解除設定等，一定是詐騙，記得提高警覺，才能避免受害。