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東警反詐宣導列車開進美農村　全民識詐一起來

▲東警前往煙草間社區活動中心舉辦反詐騙宣導、婦幼、交通安全暨治安座談會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東警前往煙草間社區活動中心舉辦反詐騙宣導、婦幼、交通安全暨治安座談會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東分局初鹿派出所為有效維護轄內治安，日前結合社團法人台東縣失智者關懷協會、美農村辦公室、美和科大社工系等機構在美農村煙草間社區活動中心實施反詐騙宣導、婦幼、交通安全暨治安座談會議，接受民眾提問交流治安、交通意見，進一步暸解民眾的需求與反饋，過程相當熱絡。

本次治安座談會重頭戲是「全民識詐」，提高民眾對各種詐騙手法的警覺性，卑南分駐所長徐嘉豪、初鹿派出所所長王炫勝及警員鍾志明向民眾提醒，近年子女孝順高齡長輩，普遍人手一台智慧型手機。詐騙集團除了以傳統自動電話詐騙外，撥打長者行動電話行騙也是屢見不鮮。政府日前宣布所有境外電話打到市話都會有語音警示；此外行動通訊網路的「+886 9」語音警示也將陸續上線，民眾接到電話將先聽到「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」的國、台語語音警示，嘟聲後才會接通，讓民眾有警覺心。

▲東警前往煙草間社區活動中心舉辦反詐騙宣導、婦幼、交通安全暨治安座談會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東警分局分局長陳蔚文呼籲，警力有限、民力無窮，警方持續結合金融機構及超商業者，對可能遭詐騙民眾臨櫃關懷提問、即時攔阻。為擴展識詐宣導效果，也主動與轄內公部門、村里長、民間團體合作，藉著參與社區各種聚會活動或自行舉辦治安座談會宣導，提醒民眾提高警覺，避免受騙上當，請民眾接獲疑似詐騙訊息時，務必謹慎且多方求證，或撥打110、165專線詢問，以免遭詐騙。

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