出國玩！20歲女被拖進飯店房間「5男輪流性侵」　還有多人觀戰

▲圖為賽普勒斯聖納帕的尼西海灘。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國一名20歲女子前往地中海島國賽普勒斯度假時，遭5名以色列男子拖進飯店房間輪流性侵得逞，且當時還有其他男子在場，而她身上留下歷經性暴力過後的傷痕。賽普勒斯政府表示，此案已有5名男子遭逮捕。

綜合以色列時報、每日郵報等報導，這起事件發生在賽普勒斯知名度假區聖納帕（Ayia Napa），20歲女子稱，她被邀請到費德拉尼亞花園飯店（Fedrania Gardens Hotel）參加派對，但這群男子開始接近她，最終被拖進房間輪流性侵得逞。已知女子並未入住這間飯店。

女子事後立刻向飯店保全人員通報，報警處理，警方將確認飯店監視器畫面進行調查，至於女子與這群男子的衣物、床單則送至相關單位檢查。依據一份外流的報告，女子身上有多處傷痕。

▲據悉在性侵案發生的當下，有其他多名男子在場，警方正在追捕第6名嫌犯。（示意圖／視覺中國CFP）

針對此案，賽普勒斯政府證實已有5名以色列男子被逮捕，其中3人19歲、2人20歲，將被關押至下周，但這些人宣稱否認所有指控，堅稱性行為是雙方自願。據悉在性侵案發生的當下，有其他多名男子在場，警方正在追捕第6名嫌犯。

另外，以色列外交部透過聲明表示，以色列駐賽普勒斯大使館已被告知，有6名以色列公民涉嫌性侵遭到逮捕，與賽普勒斯當局保持聯繫，也正在聯絡被拘留者的家屬。